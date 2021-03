ON JE REKORDER POTERE, A U SLAGALICI JE SVE OSTAVIO BEZ TEKSTA! Slaviša ja sada dao savete kako da pokidate u KVIZOVIMA!

Siniša Vulić, student istorije iz Beograda, domaćoj javnosti je postao poznat učešćenjem u kvizovima "Slagalica" i "Potera".

On je osvojio Srbiju svojim širokim znanjem, te je zajedno sa svojom ekipom osvojio do sada rekordnu sumu od više od milion dinara u kvizu "Potera".

Nakon toga prijavio se za Slagalicu, gde je već ostao primećen u igri "Korak po korak" jer je i tu postigao rekord - odmah je pronašao rešenje i osvojio 30 poena. Prvi korak glasio je: "U tituli je kralja Saudijske Arabije", što ga je odmah asociralo na rešenje - čuvar.

"Za kvizove se interesujem gotovo od kako znam za sebe. Oni su za radoznalog dečaka bili način da dođe do novih saznanja, ali i izvor zadovoljstva kada bi znao odgovore na pitanja koja su predstavljala problem odraslim takmičarima. Naravno, takmičarski karakter ih je takođe činio pogodnim za malog gledaoca željnog zabave", priča Siniša.

Na pitanje koji je to prelomni trenutak kada čovek zna da ima dovoljno znanja za odlazak u kviz, kaže da je sve individualno.

"Zavisi od učesnika. Neki dolaze u kviz radi zabave i izazova, neki radi novca, a neki, poput mene, da bi ostvarili značajan rezultat "na velikoj sceni". Upravo se gledanjem kvizova i proveravanjem sopstvenog znanja stiče samopouzdanje koje je neophodno za pojavljivanje u kvizu. Vera u uspeh mora da bude jača nego strah od neuspeha. Naravno, takmičar mora biti spreman na mogućnost da sreća ne bude na njegovoj strani, a upravo sreća najčešće bude presudna, iako je znanje, naravno, neophodno.

Često smo svedoci da voditelji kvizova pitaju debitante na koji način su se spremali za kviz. Siniša smatra da je priprema skroz nepotrebna.

"Mislim da je nemoguće spremati se za kvizove, a da je učenje opšte kulture sasvim beskorisno. Kvizovi su mesto gde takmičar pokazuje svoj karakter, radoznalost, sklonost ka novim saznanjima, a ne opsesiju jednom takvom aktivnošću koja ne vodi nikuda. Opšta kultura je beskrajno širok pojam i nemoguće je steći znanje iz iste na silu. Ukoliko tako nešto pokušate, samo ćete tapkati u mestu, jer će odnos onoga što ste saznali i onoga što niste saznali uvek biti jedan prema beskonačno. To je stvar ciljeva. Jedini ispravan cilj na putu saznanja jeste čisto zadovoljstvo i "gašenje žeđi" za novim znanjima, idejama i iskustvima. Upravo je to ono što je mene dovelo. Ne pristajem da moja interesovanja budu sužena kako bih mogao da stanem u nečiju kutiju. Svaki medij koji mi može pomoći da proširim svoje duhovno bogatstvo predmet je mog interesovanja. Jeste kliše, ali je, kao i mnogi drugi klišei, istina: budite ono što jeste i težite da budete bolji u tome, a ne da budete neko drugi. To je jedini put", smatra Siniša.

