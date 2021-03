ŽELIM DA SE OPROSTIM OD FANOVA, OVO JE MOJ KRAJ! Tina Tarner donela važnu ODLUKU i rastužila sve koje je vole!

Tina Tarner koja je proglašena "kraljica rokenrola", oprašta se od svojih fanova u 81. godini.

Kako bi zahvalila obožavaocima koji su uz nju poslednjih 60 godina, Tarnerova je za "HBO" snimila dokumentarni film u kojem priča svoju životnu priču. Ovaj film može se posmatrati kao oprštaj od fanova, jer ga ona vidi kao svoje poslednje obraćanje javnosti, a u filmu govori kako želi da stupi u treće i poslednje poglavlje svog života bez reflektora.

"Tina" je premijerno prikazana pre desetak dana na Berlinalu, a režirali su je Danijel Lindsi i T.J. Martin. Pevačica se u dokumentarcu osvrće na godine njene mladosti ispunjene borbama i bolom, a potom na svoju pravu ljubav i globalnu slavu koju je stekla u svojim zrelim godinama. Film otkriva da pevačica pati od post traumatskog stresa, koji je posledica dugogodišnjeg porodičnog nasilja koje je trpela dok je bila u braku sa Ajkom Tarnerom.

Dokumentarac će oslikati sve privatne i profesionalne uspone i padove u životu Tine Tarner.

foto: Profimedia

Osvrćući se na svoje uspomene, pevačica objašnjava.

- Trpela sam zlostavljanje, ne postoji drugačiji način da se ispriča ova priča. To je realnost. To je istina. To je ono što dobijaš, tako da moraš to da prihvatiš. Ovo nije lep život. Dobro nije nadvladalo loše - zaključila je Tina, koja je preživjela moždani udar i borbu protiv raka.

Nakon braka sa zlostavljačem Ajkom, sreću je sredinom osamdesetih pronašla sa Ervinom Bahom, direktorom izdavačke kuće. U filmu su Tinini poklonici mogli čuti i njegovu zabrinjavajuću izjavu.

- Tina mi je rekla "Idemo u Ameriku, želim da se oprostim sa svojim fanovima. Da im kažem zbogom i zahvalim za sve i to će biti moj kraj. Moj poslednji oproštaj" - priznaje u jednom od isečaka iz filma Bah.

Podsetimo, Tinin život već je ranije bio prikazan, prvo u njenoj autobiografiji iz 1986. "Ja, Tina", a potom u 1993. biografskom filmu, u kojem ulogu Tine tumači Anđela Baset.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:15 TEODORA DŽEHVEROVIĆ ZAPLESALA SAMO U BRUSU, PA PODIGLA TEMPERATURU! Uvija kukovima, komentari samo pršte! VIDEO

Kurir