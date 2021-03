DETALJI NISU BITNI, KAD SE S NEKIM SKAPIRAŠ TO IDE! Glumac Aleksandar Radojičić progovorio o DEVOJCI i ĆERKI Aji: Zato sam srećan!

Glumac Aleksandar Radojičić govorio je o emotivnoj vezi sa manekenkom Dunjom Radičević, ćerki Aji, ali i o tome da li je u nekim trenucim razmišljao da odustane od svog životnog poziva.

- Naravno, preispituješ se uvek. Nijedno zanimanje nije stalno i uvek ima nekih problema. Naravno da ima nekog preispitivanja. Da li si ti za to, zašto te neko ne zove i to... Nisam na kraju naravno, izgubio volju, jer sam tu i dalje, gluma je poziv koji bi trebalo da je tu celog života i to znači da moraš da imaš strpljenja - rekao je glumac i otkrio u čemu on i njegova ćerka Aja najviše uživaju.

- Od prošle godine skija i drago mi je što je zavolela planinu i te zimske sportove. Radujemo se svakom odlasku na planinu - rekao je Aleksandar i progovorio o svojoj novoj devojci.

- Detalji nisu bitni, kad se sa nekim skapiraš to ide, ništa na silu, dok ide super. Zato sam i srećan - zaključio je glumac u Premijeri.

