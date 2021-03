TEJLOR SVIFT SE POHVALILA PORUKOM I POKLONOM KOJI JOJ JE POSLALA BIJONSE: Najbolji dan IKAD! Kanje ih nije POSVAĐAO! (FOTO)

Pevačica Tejlor Svift je pokazala na Instagramu šta joj je Bijonse poslala po završetku dodele nagrada Gremi.

Bijonse je kolegici Tejlor poslala buket cveća i rukom ispisanu poruku.

- Tejlor, čestitam ti na Gremiju. Bilo je divno videti te u nedelju. Hvala ti što si uvek puna podrške. Šaljem ljubav tebi i tvojoj porodici. B. - piše u poruci.

foto: Printscreen/Instagram

- Probudila sam se i zatekla cveće kraljice Bijonse u svoj njenoj gracioznosti i veličini i odjednom je to najbolji petak ikad - objavila je Tejlor uz fotografiju poruke.

- Hvala B i čestitam ti na tvom ogoromnom uspehu u nedelju uveče - dodala je pevačica u objavi koja je izazvala veliku pažnju.

Obe pevačice su na ovogodišnjem Gramiju ušle u istoriju. Bijonse je postala najnagrađivaniji izvođač svih vremena, dok je Svift prva osoba koja je tri puta osvojila nagradu za album godine.

Da podsetimo na istorijat Bijonse, Tejlor Svift i Kanje Vesta. Naime, 2009. godine na dodeli MTV nagrada Kanje Vest je prekinuo pobednički govor Tejlor Svift i rekao da spot za pesmu "Single ladies" od Bijonse zaslužuje nagradu umesto njenog spota za "You Belong With Me". Oteo joj je mikrofon i rekao da Bijonse ima mnogo bolji spot. Ta scena je ušla u istoriju pop kulture, što kao mim, a što podsenik na čudne ispade poznatih ličnosti. Svađa se nastavila i tokom godina od neprimerenih stihova u Kanjeovim pesmama koju su aludirale na Tejlor do njenih pesama i njenog odgovora Kanjeu i tako na nekoliko njihovi albuma.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

