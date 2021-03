BIO JE SEKS SIMBOL, ZA NJIM SU UZDISALE ŽENE ŠIROM SVETA: Uveliko gazi 7. deceniju, rođendan mu čestitale i BIVŠA i SADAŠNJA! FOTO

Foto: EPA / Will Oliver

Američki glumac Brus Vilis je žario i palio tokom 80-ih i 90-ih godina prošlog veka. Igrao je akcione heroje i svaki muškarac je želeo da bude kao on, a svaka žena je priželjkivala da bude u njegovom naručju. Rođen je 19. marta 1955. godine u Nemačkoj. Otac mu je Amerikanac, a majka Nemica.

Brus Vilis (66) sa sadašnjom ženom Emom Heming Vilis ima dvoje dece i to dve ćerke. Sa bivšom suprugom Demi Mur ima tri kćeri, a svi zajedno čine srećnu "izmiksovanu porodicu" po rečima Demi Mur.

Supruga glavnog glumca hit filmova Umri muški Ema Heming Vilis i njegova bivša supruga Demi Mur objavile su slatke čestitke za njegov rođendan.

Ema (42) je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je suprug ljubi u nos.

- Srećan rođendan najvećoj ljubavi mog života. Ovaj čovek je ušao u moj život i od tada ga je izokrenuo naglavačke i to nastavlja svaki dan - što je naporno (šala). On je najbolji čovek kog znam i zahvaljujem svojim srećnim zvezdama za njega svaki dan. Ja znam ne postoje veći fanovi od fanova BV, zato pošaljite svoju pozitivnu rošendansku energiju u njegovom pravcu. Njegova osetljiva, Riblja duša će to voleti - napisala je Ema u opisu.

Demi Mur je takođe čestitala rođendan svom bivšem suprugu objavivši fotografiju na kojoj su Willis i njihove tri ćerke iz vremena kad je počela pandemija i kad su zajedno provodili vreme izolacije.

- Srećan rođendan, BV! Jedinstven si! Tako sam zahvalna što delimo ove tri prekrasne devojke iz naših izmešanih porodica - napisala je Demi.

U dugoj objavi koju je podelila na Instagramu Demi je napisala da "slavi žene koje je inspirišu" uključujući i Emu.

- Vidim je kao deo porodice na koju sam ponosna i da mi je i prijateljica. Naša deca su sestre, a ipak ne postoji naziv za to što naša porodična povezanost svima nama znači - napisala je i dodala da su ujedinjene majke, sestre povezane u ovoj ludoj avanturi zvanoj život.

- Heming je predivna majka posvećena svojoj porodici, neverovatno predivna žena i sad može dodati i preduzetnica u svojoj biografiji - napisala je na kraju Demi.

