PRINC HARI PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE ŠOK INTERVJUA KOD OPRE: Dok je kraljevska porodica NA IGLAMA zbog njega, on nikad OPUŠTENIJI

Posle intervjua sa Oprom Vinfri podigla se velika prašina. Megan Markl i princ Hari su izneli šokantne detalje i otpužili kraljevsku porodicu za napuštanje Engleske.

Javnost je nakon toga sa nestrpljenjem iščekivala reakciju članova porodice. I princ Vilijam i Kejt Midlton, uslikanu su veoma neraspoloženi i gotovo besni, a paparaci su konačno uspeli da uslikaju i prnca Harija.

On je fotografisan na ulicama Kalifornije dok je vozio bicikl. On je, kao i uvek do sad, bio u pratnji obezbeđenja, a lice je prekrio maskom.

Čak i iza maske može se naslutit da je opušten, izgleda mirno, za razliku od ostalih članova.

kurir.rs

