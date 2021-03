TIJANA MARKOVIĆ O OPTUŽBAMA DANIJELE DA JU JE LEČIĆ SILOVAO: Niko ne treba da trpi bilo kakvu vrstu nasilja, ali sada nema dokaza!

Glumica Tijana Marković u Pulsu Srbije na Kurir televiziji progovorila je o optužbama glumice Danijele Štajnfeld koje je iznela Višem javnom tužilaštvu da ju je silovao glumac Branislav Lečić.

"Vest smo čuli tokom konferencije, bili smo vrlo iznenađeni. Ne mogu da dajem komentar jer sam zaista iznenađena. Svi se pitamo: 'Ko, šta?' Videćemo. Svako treba da govori istinu i kako se oseća, niko ne treba da trpi bilo kakvu vrstu nasilja, sada nema dokaza, pa ne mogu da dajem izjave", rekla je ona i dodala:

"Leku poznajem, svi smo bili šokirani. Ne znam šta da kažem. Lično nisam imala te vrste neprijatnosti, ali da o tome treba da se govori - treba. Podržavam Milenu, sve kolege. Svaka vrsta nasilja treba da se prijavi, ali o tome treba da govore žrtve.

Tijana je govorila i o seriji "Porodica" u kojoj glumi Mariju Marković. Ona je otkrila da se desilo i hakovanje.

"Javili su nam, sačekali smo par minuta. Šta je u pozadini, otkrićemo, okolnosti su čudne", rekla je Tijana, pa nastavila:

"Znam da je tada bilo priče o otvaranju teme porodice Marković, ali smo imali ugovor da ćutimo, krijemo uloge, sada sam srećna što mogu da govorim o tome. Pripremala sam se, gledala sam arhivske snimke, nisam imala mnogo materijala. Imala sam veliku odgovornost, Marija Milošević je istorijska živa ličnost, ona će gledati ovu seriju. To mi je bilo najuzbudljivije. Ja sam se zakačila na bezuslovnu ljubav prema ocu, nas dve smo se tu našle. Ceo njen emotivni tok ide iz tog centra. Mi govorimo likovi, a to su ljudi. Kada radim bilo šta pristupam tome kao čovek. Kada otvorite srce za čoveka nema osude, ostaje samo razumevanje."

"Produkcija je odlučila da nosim crnu periku. Kada stavite to ulazite u poseban profil. Mene su malo postarili, dali mi podočnjake, ona postaje gladna, umornija, nestalo im je struje u jednom trenutku, to je sve što se događalo u kući porodice Milošević. Tokom ta tri dana, ona je kao tempirana bomba i ne znate kada će da eksplodira. Jasno postavljam granicu između uloge i sebe, ali u jednom trenutku ne može emotivno da isprati racionalno. Trebalo mi je dva, tri dana, da Tijana sedi i priča sa majkom. To mene uzbuđuje i stvara mi prostor za igru i kreaciju, a retko imamo priliku da dobijamo takve uloge. Danas je i Mira rekla da nije dobila takvu ulogu. Ovo je serija na svetskom nivou urađena, u bilo kom smislu", zaključuje Tijana.

