LEČIĆ IDE NA POLIGRAF! Glumac navodno znao da će ga Danijela optužiti za silovanje, spreman da se suoči s pitanjima

Glumac Branislav Lečić (65) je pre nekoliko nedelja saznao da će ga koleginica Danijela Štajnfeld (37) javno ili u Tužilaštvu optužiti za silovanje i o tome se poverio najbližim saradnicima. Tom prilikom im je rekao da će tražiti da bude ispitan na poligrafu.

Navodno, već nekoliko nedelja pojedini ugledni mediji iz inostranstva rade na objavljivanju priče na osnovu podataka koje im je Štajnfeld dostavila. Jedan od tih medija je pozvao Lečića zbog komentara, pa je on tako saznao da je pitanje dana kada će priča osvanuti u javnosti. Odlučio je da pozove najbliže saradnike i da im ispriča šta će se dogoditi.

Na tom sastanku je Lečić praktično objasnio osnovne crte svoje odbrane.

"Okupio nas nekoliko i rekao da će ga jedna glumica optužiti za silovanje, ali da je to nameštaljka, da je po sredi njena ucena i da ona želi da joj on plati", otkriva jedan od sagovornika.

Na opasku svog saradnika da ako je navodne ucene bilo, onda to treba i da prijavi nadležnim organima, Lečić je pomenuo da postoji sporni snimak. Mediji su prethodno preneli da je Štajnfeld tajno snimila razgovor sa čovekom kojeg optužuje za silovanje i da bi to mogao da bude ključni dokaz ako bude bilo suđenja.

Naime, u trejleru filma "Zaceli me" na nekoliko sekundi se pojavljuje Danijela Štajnfeld dok se nekom poverava preko laptopa u video-pozivu. Ona pita nepoznatog muškarca da li se seća da je ona plakala i da nije želela da ostane nasamo s njim, da se oseća ugroženo, da je govorila "ne"...

Nepoznati muškarac je odgovorio ovako:

"Mogu da razumem, ali to je velika greška! Moje iskazivanje nežnosti nije izraz nepoštovanja, to je tvoje dostignuće! To je za čast, a ne za osećaj ugroženosti. Iskreno ti govorim. Kao da bih stavio k***c u neku koju ne poštujem?! Da ponižavam, da potcenjujem?! Naprotiv, to radim sa osobom koja zaslužuje moju naklonost! Imaš li ti pojma ko sam ja"?!

Navodno, Lečić je za sporni snimak rekao da se radilo o "probi nekog komada" i da je on "samo glumio", a da je Danijela Štajnfeld navodno "iskoristila i zloupotrebila" taj deo.

"Tada je rekao da će, ukoliko priča i snimak budu obelodanjeni, tražiti da bude ispitan na poligrafu", otkriva sagovornik.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir