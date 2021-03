NIKOLA ĐURIČKO U CRNOJ ODORI SA MASKOM NA PLAŽI: Glumac u neprepoznatljivom izdanju pokazao da je ovladao NOVOM veštinom! (VIDEO)

Glumac Nikola Đuričko uveliko živi i radi u Americi, a danas je na svom Instagram profilu podelio snimak na kojem je pokazao da je savladao još jednu veštinu.

Naime, on je na snimku u nesvakidašnjem izdanju, obučen u crnu odoru sa maskom, naočarima i kačketom na plaži je žonglirao sa tri loptice, a njegovi pratioci bili su oduševljeni.

Podsetimo, glumac je nedavno komentarisao šta priželjkuje:

- Snimaju se tu i glupi filmovi, ali i super. Hoću da idem na Mesec i da radim neku takvu seriju. Ne znam zašto. Ne mogu više da snimam film u praznoj kući i da nemam šta da jedem. Želim da snimam nešto levo. Kod nas ne postoje žanrovi poput SF, jedini žanr je socijalna drama - realizam. Nemam ništa protiv toga, ali to je bilo zastupljeno osamdesetih. Ne mogu da radim sad crni talas - naglašava glumac. Na kraju razgovora on je objasnio i kako izgleda život u doba korone. - Kad nemaš perspektivu, to nije dobro. Korona je iznedrila heroje, a i antiheroje. Nas je ubila korupcija - rekao je Đuričko.

