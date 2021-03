LEČIĆ IZNAD NJE, A DANIJELI SE NA LICU VIDI SVA TUGA: Fotografija sa zajedničke predstave iz 2012. izaziva JEZU

Mlada glumicaDanijela Štajnfeld optužila je u Tužilaštvu glumca Branislava Lečića za silovanje. Glumica je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navela da je njen kolega Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

Sada na društvenom mrežom Instagram kruži fotografija iz predstave "Dnevna zapovest" u kojoj su Danijela i Lečić glumili. Na objavljenoj fotografiji, čiji autor nije naveden, vidi se kako Lečić sedi na stolici, dok mlada glumica sedi ispod a na licu joj se vidi sva tuga.

Premijera predstave održana je u novembru 2011, a prema svedočenju Danijele Štajnfeld, stariji kolega Branislav Lečić ju je silovao 7. maja 2012. godine.

Podsetimo, glumica je dopunila iskaz koji je ranije dala nadležnima, i na saslušanju u petak iznela više detalja o tome šta se dogodilo, ali i u kakvim je odnosima tada bila s Lečićem.

- Povezao me je kolima i silovao me je u autu. Nisam mislila da ikad to može da se desi meni, posebno ne od strane čoveka kojem sam verovala. On je za mene bio autoritet u poslu. Zato što je stariji od mene i na višoj poziciji, ponašao se kao da ima pravo nad mojim telom - ispričala je ranije glumica.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u maju 2012. godine. Ja sam govorila „ne“ neprestano, dok god sam mogla. Posle četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku. Htela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti - ispričala je Danijela za Insajder i dodala da je tada bila uverena da joj javnost neće verovati u situaciji kada postoji samo njena reč na njegovu.

