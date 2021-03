BILA SAM FASCINIRANA ŽARKOM LAUŠEVIĆEM, ZABORAVILA SAM NA SNIMANJE! Nela Mihailović o novim ulogama i poslu za vreme pandemije!

Glumica Nela Mihailović govorila je o novim ulogoma, poslu za vreme pandemije i kolegama.

U seriji “Kalkanski krugovi” scenariste Đorđa Milosavljevića a u režiji Milana Karadžića, koja se emituje vikendom na RTS-u i kanalu Superstar TV, lik Danice, nezadovoljne žene koja sa suprugom i sinom dolazi u srpsku zabit, tumači Nela Mihailović.

- Kada sam dobila scenario, nisam ga ispustila iz ruku dok ga nisam pročitala do kraja. Dugo mi se nije desilo da scenario pročitam u cugu. Ova porodična drama je prožeta elementima misterije, a dešava u jednoj maloj varoši u Srbiji. Priča je o dugo čuvanoj tajni između dve porodice koja polako počinje da se odmotava. U takvo okruženje dolazi jedan uspešan investitor, zapravo gastarbajter iz inostranstva, sa ženom i sinom. Supruga mi igra Marko Gvero, a sina Filip Hajduković - započinje priču Nela Mihailović.

Glumici je žao što nije imala zajedničkih scena s kumom Natašom Ninković, a sa velikim oduševljenjem priča o sceni sa Žarkom Lauševićem.

- U kratkoj sceni Lauš drži govore ispred Vojina Ćetkovića, Marka Gvera i mene. Ja sam bila tako fascinirana njegovim monologom i maestralnom glumom, da sam na trenutak zaboravila na snimanje. Pošto je mene kamera snimala s leđa, Vojin Ćetković je bio sa strane ovog kadra i kada je bilo završeno snimanje scene, prišao mi je i rekao da me je snimala kamera sa strane i da je u sceni trebalo da reagujem, a ne samo da mirno slušam Laušev monolog. Toliko sam se u trenutku uplašila, da sam pogrešila, pa sam odmah otišla do Lauša i pitala ga koja je kamera snimala. Umirio me je rekavši samo ona koja mi je bila iza leđa.

I pored teške epidemiološke situacije, Nela je prošle godine radila punom parom. Pored “Kalkanskih krugova” snimila je i serije: “Hadžijino zvono”, “Aleksandar od Jugoslavije”, “Kamiondžije d.o.o.”, “Azbuka našeg života”, “Slučaj porodice Bošković”...

- Ako radite ono što volite, sve je lakše. Spas je u radu. Pored moje porodice, koja je uvek na prvom mestu, odmah potom je i posao. Nekako se to nadomešćuje kada je na jednom i na drugom tasu i posao i porodica i onda je sve na svom mestu. Korona virus je prisutan oko nas, a dragi ljudi i prijatelji, ali i oni koje nismo poznavali ali smo im se divili, nažalost, iznenada odlaze. Sve to troši čoveka, ali mora se ići dalje i boriti se. Jedan od načina borbe je i posao. Bogu hvala, ja imam privilegiju da radim posao koji volim i da od njega živim. Nažalost, pozorišta ne funkcionišu kako bi trebalo, a ona su moja velika ljubav. Od decembra sam mesečno igrala po jednu predstavu, a nekada sam mesečno imala od deset do petnaest naslova. To je ogromna razlika i definitivno mi pozorište nedostaje, kao i publici. Da bi ljudi pobegli od svakodnevnih muka i straha, spas nalaze u umetnosti. Tu spadaju pozorišta, ali i serije. Za svakog ima ponešto.

Nela je prošle godine završila i snimanje filma Srđana Dragojevića “Nebesa” i jedva čeka premijeru. Drago joj je što je imala priliku da sarađuje s Dragojevićem, ali i s divnim kolegama među kojima je i Ksenija Marinković iz Hrvatske, sa kojom je godinama priželjkivala da se nađe u istom kadru.

- Kada je moja karijera u pitanju, ja sam dovoljno strpljiva i znam da će sve doći na svoje mesto i da ću svoje snove kad-tad ispuniti.

U seriji “Kamiondžije d.o.o.”, u kojoj je igrala, za muziku je bio zadužen njen suprug kompozitor Vladimir Petričević.

- Jako mi se dopala muzika, a imala sam i privilegiju da je čujem i pre nego što se emitovala. Videla sam i odlične reakcije publike, što mi je veoma drago. Inače, s nestrpljenjem očekujem snimanje nastavka serije i radovaću se ako ja budem imala ulogu i u novim epizodama - ističe glumica.

