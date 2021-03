VLASTIN ŽIVOT JE BILA TUŽNA PRIČA: Spasao se od gasne komore, pobegao iz logora, a zatvorsku ćeliju delio je sa ocem ovog glumca

Vlasta Velisavljević bio je jedan od najboljih srpskih glumaca ali malo ko zna da je njegova životna priča toliko tužna i uzbudljiva da bi od nje mogao da se napravi neki dobar holivudski film.

Supruga je morala da ga se odrekne dok je bio u logoru iz koga je uspeo da pobegne, a nešto kasnije u životu pogrešno su mu dijagnostikovali rak, a doživeo je i kliničku smrt.

Doajen srpskog glumišta bio je zatočenih nacističkog i komunističkog logora, a iz nacističkog je uspeo da pobegne 1944.

"Spaslo me je to što sam bio mlad i zdrav jer su me, umesto da me pošalju u gasnu komoru, nacisti koristili kao radnu snagu u fabrici granata i oružja u Dortmundu. Jedan od majstora u toj fabrici uzeo me je za svog pomoćnika. Dao mi je nemačku propusnicu, koja mi je, kad sam već pobegao iz logora, pomogla da se preko Minhena najpre dočepam Zagreba, a onda Zemuna i Beograda", ispričao je Vlasta Velisavljević u jednom intervjuu.

Kao student treće godine Akademije dramskih umetnosti odveden je najpre u zatvor na Banjicu, a potom na Goli otok. Tamo je proveo tri godine.

"Na moju su ženu tih godina vršili pritisak da me se odrekne. I odrekla me se. Ali me je i čekala, misleći da ću razumeti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Kako da nastavimo? To ne može. Nisam hteo da joj oprostim", ispričao je glumac koji kaže da su oko njega bile žene koje su pristajale na teške uslove, ali se nisu odricale svojih muževa.

Vlasta je tada govorio i o uslovima na Golom otoku.

"Neću zaboraviti tu čuvenu ćeliju 17a na Banjici iz koje su me poslali na Goli otok. Bio je to najperfidniji mogući zatvor sa svim sredstvima za mučenje ljudi, a jedna od njih je bila i ta ćelija. Mala, uska, ne možeš da se ispraviš. Delio sam je sa ocem Voje Brajovića, Vukotom, koji je bio vojno lice i izjasnio se za Sovjetski Savez", ispričao je on u intervjuu.

Njegova supruga se nakon svega ponovo udala i sa tim čovekom je otišla u Ameriku. Sa njom ima i ćerku koja je, kada je stasala, zbog teške situacije otišla u Ameriku za majkom gde i danas živi sa njegovim unucima. Vlasta Velisavljević je u svom životu imao tri žene i isticao je da mu je treći brak bio najslađi.

Ovaj veliki glumac je tokom života doživeo i kliničku smrt, a kada se probudio iz kome vratio se na pozorišnu scenu. Pre dve godine onkolog mu je dijagnostikovao rak i rekao da mora da ide na zračenja, ali Vlasta je to odbio da bi, na kraju, drugi doktor uvideo da mu zapravo nije ništa.

