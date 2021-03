EVA RAS VLASTU JE POZNAVALA OD 1959. GODINE, SAD SE OPROSTILA SA NJIM: Uvek je bio pun života i zbog toga i DUGOVEČAN

Čuveni glumac, Velimir Vlasta Velisavljević nakon nekoliko dana koje je proveo u indukovanoj komi, danas je preminuo u 95. godini.

Eva Ras koja je poznavala Vlastu više od 60 godina, podelila je po čemu će pamtiti čuvenog glumca.

"Neka mu je laka zemlja i neka svi dožive dubuku starost kao on. Neka svi budu vedri kao što je bio on, jer valjda je bio dugovečan zato što je bio vedar. Bio je i na Golom otoku i to ne malo, veċ tri godine. O tome je isto pričao kao da je bila neka uloga. Neka mu je laka zemlja", rekla je Eva Ras.

