MIRA BANJAC ZA KURIR POSLE VLASTINE SMRTI: Imali smo istu ŽIVOTNU FILOZOFIJU! Javljao mi se tokom teških dana da pita kako sam

Mira Banjac poslednji put oprostila se sa kolegom Vlastom Velisavljevićem koji je izgubio bitku sa koronom u 95. godini.

Glumica je za Kurir otkrila kakav je bio čuveni glumac, ali i da joj se javljao.

foto: Damir Dervišagić

"Vlasta je proživeo pet života. To su bili tragični i nesrećni slučajevi, ali život ga je počastio i on se životu odužio. On je bio sjajan kolega, dobar drug i prijatelj. Bio je među retkima koji mi se za vreme ovih teških dana, koje preživljavamo svi zbog ove bolesti, javljao da me pita kako sam. Poslednje smo snimali samo on i ja film jedne studentkinje iz Novog Sada - njen diplomski rad i taj ceo jedan dan smo mi zajedno bili. Imao je istu filozofiju života kao i ja - da treba samo raditi, osluškivati svoj organizam dokle se može i samo pozitivno. Bio je duhovit, bio je sjajan. Previše mi je teško", rekla je Mira.

Podsetimo, Vlasta je igrao u 45 dugometražnih filmova, 61 televizijskom filmu i 56 serija. Na filmskom platnu prvi put se pojavio 14. jula 1959. godine u ratnoj drami "Noći i jutra" u režiji Pjera Majhrovskog, a po scenariju Meše Selimovića.

Ženio se tri puta. Sa prvom suprugom Božanom ima ćerku Dubravku koja živi u Americi. Udata je za Amerikanca i ima dvoje dece, sina Čejza i ćerku Lori. Treći brak mu je ipak bio najuspešniji. Pre više od 40 godina oženio je Nadu, koja je po struci arhitekta.

foto: Damir Dervišagić

