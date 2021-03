GLUMAC AMMAR MEŠIĆ REŠIO DA PRIZNA: Zgadila mi se GLUMA, jer za SVE treba VEZA! Otkrio i kako je došao do ULOGE!

Za relativno kratak period vremena, Ammar Mešić je postao jedan od najpopularnijih mladih glumaca u Srbiji. Međutim, na njegovom putu ka uspehu, nije sve išlo glatko.

Glumac Ammar Mešić je pričao o mnogim stvarima koje su i dalje tabu - poslovima dobijenim preko veze, erotskim scenama i slučaju silovanih glumica. Osvrnuo se i na početak svoje glumačke karijere i koliko mu je bilo teško da ga ljudi iz sveta filma prepoznaju.

foto: Printscreen/Instagram

“Kada sam došao u Beograd, ja sam bukvalno jedan dan seo za kompjuter i kucao na Guglu: ‘produkcijske kuće’ poslao sam na stotine mejlova, gde sam pisao kako bih voleo da radim. Dva sata kasnije dobio sam poziv da radim reklamu. Tako je sve krenulo”, otkrio je glumac.

U jednom periodu je čak razmišljao da odustane od glume zbog svega što je do tada doživeo.

“Dve godine se nisam bavio glumom, jer sam video način na koji sve funkcioniše i bilo mi je jasno da treba imati vezu. Sve mi se to zgadilo. Nijednu ulogu nisam dobio preko veze. Molio sam ljude da glumcima daju šansu.”

foto: Printscreen/Instagram

Otvorio je teme koje su i dalje tabu, poput snimanja seksi scena:

“Prve takve scene snimao sam sa Milicom Tomašević. Kada sam pročitao scenario i video šta treba da snimam, nisam mogao da kažem da nisam razmišljao kako će to da izgleda, šta će se desiti, da li će mi biti neprijatno. Milica i ja smo se našli i pročitali scenario. Na samom snimanju smo bili spremni, znali smo se i to nam nije predstavljalo problem. Prvi put nam je bilo neprijatno, ali uz Milicu sam se osećao prijatno. Bilo je lepo, normalno, bez tenzija, šalili smo se.”

Njega i inače, u medijima, spajaju sa lepom koleginicom Milicom Tomašević.

“Mi se uvek sviđamo jedno drugom. Milica je predivna osoba, teža za komunikaciju, ali mi je draga i volim je baš zbog svega šta jeste. Ona ne da na sebe, sjajan je, pre svega prijatelj. Kad god da je pozovem, uvek će biti tu za mene. Ta mlađa ekipa u seriji su ljudi koje zaista poštujem.”

Ammar je prokomentarisao i situaciju koja je uzdrmala čitav glumački svet, nakon što su mlade glumice podnele prijavu za silovanje od strane Mike Aleksića:

“Što se Ive i Milene tiće, nisam komentarisao to i ne bih komentarisao, jer nisam bio uključen u to. Što se moje podrške tiče, bezuslovna je. Šerovao sam na Instagramu, Fejsbuku i Tviteru tu vest, pružao sam im podršku. Ta stvar koja se dogodila je jedna od najbitnijih stvari koje su se desile za nas kao društvo. To je zdrava, hrabra i odvažna odluka.”

(Kurir.rs/A.M./Mondo)

BONUS VIDEO:

00:15 NIKOLA ĐURIČKO U CRNOJ ODORI SA MASKOM NA PLAŽI: Glumac u neprepoznatljivom izdanju pokazao da je ovladao NOVOM veštinom!

Kurir