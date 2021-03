LEKA JE ŽRTVA! DA LI JE ON MALO VOZIO, A MALO SILOVAO? Eva Ras stala na stranu kolege, kaže da je unapred na STUBU SRAMA

Eva Ras otkrila je da smatra da je Branislav Lečić žrtva zbog toga što su ga mnogi osudili pre nego što je osuđen.

Glumica Danijela Štajnfeld optužila je glumca Branislava Lečića da ju je silovao, nakon čega su reagovali i beogradsko Više tužilaštvo koje je saslušalo glumicu, ali i celokupna domaća javnost.

foto: Printscreen/150 minuta, ATA Images

"Ja vam kažem da je to pozivanje na linč, tako je bilo i sa Mikom Aleksićem, a to blati obraz Srbije. Meni sude zato što nisam stala na stranu žrtve, a ja ne znam da li je ona žrtva. Sada je Leka žrtva, Leku poznajemo tolike godine, to svi sugerišu. Svi su njega unapred osudili i razapeli na sud srama", rekla je Eva, pa dodala:

foto: ATA Images

"Nisam mogla da verujem kada je Mira Karanović rekla je da neće da igra sa njim jer je neko podneo tužbu. Čitala sam tu tužbu i iako sam u glumi 62 godine, ja gledam kako bih igrala da dobijem tu ulogu. Ne bih mogla drugačije da je odigram nego da budem lujka. Znate li šta znači u auto me je silovao? Niko ne pita kako si dospela u auto? Šta je radio Leka - malo vozio, malo silovao?! O čemu se radi? Šta znači to da je ona snimila razgovor? Nije to kriminalistički film."

foto: Printscreen/150 minuta, ATA Images

"Znam Lečića otkako je imao 5,6 godina. Neću da žrtvujem prijateljstvo. To će sud da utvrdi, to nije da mi glasamo za koga smo. Mora da se dokaže da je bilo silovanja. Ništa mi ne znači taj razgovor, ko zna odakle je, mi smo glumci, neću ja da nasednem. Danijelu sam podržavala kada je imala film, zato sam zgrožena, ona je pročitala neku izjavu gde je on rekao da on može sve da primi u glumačku školu đake koji su bili kod Mike, a ona to neće da dozvoli. Ta žena ima 37 godina, ona ga zbog toga sada optužuje", kaže Eva u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

