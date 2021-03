OTKRILA TAJNU SA SNIMANJA FILMA BAL NA VODI: Gala napravila SKANDAL zbog scena s*ksa, reditelj POBESNEO i napustio snimanje

Gala Videnović napravila je skandal zbog scene seksa sa Milanom Štrljićem u kultnom filmu „Bal na vodi”! Lepa plavuša igrala je zanosnu Ester, za kojom su žudeli muškarci, ali malo njih zna da je rad na ovom ostvarenju umalo prekinut zbog glumičine svađe s rediteljem Jovanom Aćinom!

Gala je imala svega 15 godina kada se našla u filmu o četiri drugara ludo zaljubljenih u drugaricu. Videnovićeva je morala da se suoči sa raznim izazovima na setu, iz među ostalog, i da se skine naga i glumi seks pred kamerama!

foto: Printscreen

- Sa obnaženom scenom u vodi nisam imala poteškoća, shvatila sam to kao zadatak. Međutim, kada je trebalo da se snimim kako vodim ljubav sa Milanom Štrljićem, koji je igrao Rileta, reditelj i ja smo se posvađali. Nije mi se dopalo kako je to Jovan Aćin zamislio! Pošto je Ester veoma mlada i reč je o njenom prvom seksu, smatrala sam da ne može da deluje kao da je iskusna. Nisam pristala na to, pa se desio skandal i Aćin je napustio snimanje. Nismo pričali deset dana - priseća se glumica i dodaje da je na kraju ipak snimila sporne kadrove.

foto: Printscreen

- Svi su izašli napolje, a scenu sam odradila nasamo s partnerom, dok je direktor fotografije snimao. Jedna od najlepših srpskih glumica otkriva kako se uopšte našla u ovom kultnom ostvarenju.

- Snimala sam "Jagode u grlu", seriju "Vuk Karadžić" i film "Držanje za vazduh" i pokušala da upišem FDU... Ušla sam u uži izbor, ali me na kraju nisu primili. Tada sam rešila da dignem ruke od glume! Otišla sam na Brač i petog dana na moru zvonio je telefon. Zvali su me da dođem u Beograd jer se snimao „Bal na vodi". Nisam želela, ali su me ubeđivali da je uloga fenomenalna. I ekipa je bila odlična: Dragan Bjelogrlić, Žika Todorović, Milan Štrljić, Nebojša Bakočević, Goran Radaković... - priča Videnovićeva i ističe da je posle tri dana nagovaranja ipak prihvatila ulogu Ester.

foto: Printscreen

- Momci su već uveliko trenirali, veslanje i spremali se za film. Došla sam u Beograd, našla se sa ekipom filma i pitala ih kada počinje snimanje. Rekli su mi: "Prekosutra".

Gala naglašava da je joj je uloga Ester najdraža u životu.

- Sa filmom "Bal na vodi" proputovala sam pola sveta. Bila sam na festivalu u Londonu, Parizu, Milanu... U Njujorku su me intervjuisali za čuveni magazin Endija Vorhola „Intervju".

kurir.rs/hit

Kurir