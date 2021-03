UVEO BIH SMRTNU KAZNU ZA SILOVANJE! David o slučaju Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića: Neka niko unapred ne proglašava ŽRTVU

Đorđe David gostovao je na Kurir televiziji u Pulsu Srbije i progovorio o aktuelnim temama.

Vlasta Velisavljević napustio nas je u 95. godini, a Đorđu je veoma žao što je umro na taj način.

foto: Kurir televizija

"Vlasta je bio bedž glumišta. Tolike ratove je izdržao, situacije koje se ne mogu prepričati. Često nam je pričao o stvarima koje je u životu pregurao preko glave. Ova priča ga je dokusurila. On je delovao večito, a ne možemo da se pomirimo da je na ovaj način nestao. Imao sam tu nesreću da sam se samo jednom sa njim na sceni pojavio, na Kopaoniku, polovinom devedesetih, ali smo se često sretali na premijerama. Bio je beskrajno duhovit. Njegov način 'zezanja' izazivao je salve osmeha. Ne postoji glumac ili glumica koji će reći bilo šta ružno za njega. Bog ga je napravio da bude pokretna šala. Žao mi je što nije umro kako dolikuje jednom velikanu. Toplina doma je gde je trebalo da završi", kaže David.

foto: Vladimir Šporčić

David se osvrnuo i na optužbu Danijele Štajnfeld da ju je silovao Branislav Lečić.

"Za silovanje bih uveo smrtnu kaznu. Govorio sam i o Miki Aleksiću, producenti, reditelji, sponzori, glumci, koriste svoju poziciju i to su stvari u okviru kojih ne mogu da verujem da ljudi pretrčavaju oko toga. Neka neko ne proglašava unapred da je žrtva, da je uradio delo, ali činjenica je da što više mojih koleginica bude progovorilo na tu temu, situacija će biti sve čistija. On ima kćer, ne ulazim u koš sa lažnim moralistima i to je to. Molio bih žene koje su jači pol da se jave i budu otvorene, čistota ovog posla upravo dolazi odatle što svi ulazimo sa puno srca. Ko je u poziciji da srce gazi, mora da odgovara", kaže Đorđe David.

foto: Kurir televizija

David je član žirija Zvezda Granda, pa je otkrio kako se ponaša prema takmičarima.

"Nisam ja autoritet, dajem maksimalno i trudim se da ih pomerim što više na svim segmentima, ja ne umem drugačije. Ulazim do gaća, 100 posto ili ne ulazim u priču. Oni su maksimalno zaštićeni, izlazak na teren pokazuje koliko smo bili nežni prema njima. Na terenu se naleće na svakojake stvari, žene na nepristojne ponude, muškarci na grubosti. Ovi koji su kod mene biće dobro naoružani znanjem... Kao član žirija sam lojalan produkciji, pripadam tom leglu koje se zove žiri, kandidat je samo kandidat, sve opširnije što treba da se desi, sutra će se Saša Popović obratiti. Svi su postali dušebrižnici do te mere da ispadaju veći roditelji i zaštitnici nego što su njeni (Vanje Knežević)", zaključuje pevač.

Kurir.rs/K.Đ.

