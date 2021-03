ZAŠTO DA KORISTE ZLOČIN I PONIŽAVANJE DUHA ZARAD POPULARNOSTI? Jana Bjelica stala na stranu koleginica koje su priznale SILOVANJE

Jana Bjelica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji govorila je o smrti Vlaste Velisavljevića, slučaju Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića i seriji u kojoj igra.

Glumica kaže da Vlastu nije upoznala, ali da će njegova dela zauvek živeti.

"Nažalost ga nisam upoznala, ali svakako neke od uloga su obeležile moj ukus prema filmovima. Jedna od prvih predstava koju sam gledala bila je "Hamlet". Nažalost, ova godina odnela je mnogo važnih ljudi. Znam iz priča da je bio neverovatan čovek, to su ljudi koji su bili tu kada sam počela da se bavim glomom", kaže Jana.

Danijela Štajnfeld rekla je Tužilaštvu kako ju je stariji kolega Branislav Lečić silovao. Glumica Jana Bjelica dala je svoj komentar.

"Ne mogu da razumem ljude koje optužuju moje koleginice. Zašto bi iko rekao da je to marketinški trik, da se skrene pažnja na sebe? Zašto bi neko koristio zločin, ponižavanje duha i tela, zarad popularnosti? Smešno je na takav način posmatrati ovaj zločin. Želim da podržim svoje koleginice i da apelujem na ljude da razumeju moje koleginice, one su za mene heroine, jer su svoje stravično iskustvo iskoristile, da ne moramo da slušamo da postoji još žrtava", kaže Jana i dodaje da li je imala ovako neprijatno iskustvo:

"Hvala Bogu nisam imala iskustvo. Žao mi je što generalno se bavimo umetnošću i da se to koristi za manipulaciju me jako rastužuje. Kada govorimo o umetnosti, ne treba da bude prostora za to. Kredibilitet bavljenja glumom biće urušen nakon ovakvih situacija. Nadam se da će se tačka staviti, bilo bi dobro da niko ne prolazi kroz stravične zločine."

Bjelica u seriji "Porodica" igra kućnu pomoćnicu.

"Serija me je očarala još u formi scenarija. Na početku sam zaboravljala da ću igrati u seriji, bilo mi je uzbudljivo, ali sam osećala veliku količinu odgovornosti. To je bitan događaj u istoriji našeg naroda. Ja pripadam generacijama koje nisu svedoci tih događaja, već se sve bazira na osnovu onog što su nam stariji pričali. Ne mogu da kažem da mi je ta tema bila bliska... Anin prvi radni dan je početak serije gde sve kreće i ona dolazi posmatrajući ljude na običan način. Njena uloga jeste važna. Bilo je neophodno da formiram stav", izjavila je Jana.

