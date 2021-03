RADMILA ŽIVKOVIĆ O LEČIĆU I DANIJELI ŠTAJNFELD, GLUMICA UPUTILA JAKU PORUKU ŽENAMA: Ništa me ne iznenađuje, HRABROST je prijaviti!

Glumica Radmila Živković oglasila se za medije povodom slučajaDanijele Štajnfeld i Branislava Lečića . Ona kaže da treba ohrabiti sve mlade devojke koje proživljavaju bilo kakvu vrstu uznemiravanja da to odmah prijave. Ona pravi paralelu između vremena u kojem je ona počinjala, i ovog danas i smatra da se to što se dogodilo Mileni Radulović, Ivi Ilinčić i Danijeli Štajnfeld događa i u drugim profesijama.

foto: Printskrin

- U svim profesijama toga ima i svi ćute, naročito one koje su preživele zlostavljanje i silovanje. Nažalost, mi živimo u muškom društvom i nikada nam se ne veruje ali to treba da se promeni, moraju mlade osobe odmah da prijave takve stvari koje im se događaju jer ne postoji karijera koja to može pokriti. Ceo život će te onda nositi tu mrlju na sebi i nikada je nećete oprati bez obzira što ništa niste krivi - kaže Radmila i dodaje:

- Hrabrost je kada to odmah prijavite. Moj savet mladim devojkama je ne pristaju na gluposti takve vrste i da odmah prijave jer to im neće pomoći, samo će nositi jednu kaljavu fleku na sebi koju će se truditi da operu kada to objave, a tada će biti mnogo kasno. Nema čekanja, današnje vreme je takvo da imaš mesta, imaš načina i pravda se mora potražiti odmah. Besmisleno je sakrivati se u mišju rupu zato što si prinuđen ili si ucenjen. Svi koji to rade treba da dobiju ono što zaslužuju - dodaje glumica.

Na pitanje da li ju je iznenadilo kada je Danijela Štajnfeld izgovorila da je Branislav Lečić taj misteriozni moćnik koji ju je, kako tvrdi, silovao, Radmila odgovara:

- Ništa me ne iznenađuje, verujte mi. Ko zna čega još ima. Vreme je potpuno drugačije od onog u kome sam ja radila, živela i počinjala. Nisu bili takvi otvoreni bezobrazluci, jednostavno, bilo je stalo ljudima da urade svoj posao kako treba i zvali su one koji najviše vrede, nisu ih ucenjivali sa takvim glupostima - zaključuje ona za gorepomenuti medij.

foto: screenshot, Zorana Jevtić

