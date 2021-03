SKANDALOZNA IZJAVA LEČIĆEVE BIVŠE LJUBAVNICE! Podržala glumca: On je gospodin i šmeker, a DA NIJE ONA SILOVALA NJEGA!

Starleta Kristina Marković, poznatija kao Atina Ferari, pre šest godina bez dlake na jeziku priznala je vezu sa tada oženjenim Branislavom Lečićem, a sada je prokomentarisala optužbe Danijele Štajnfeld da ju je Lečić silovao.

Iako je on u tom periodu na sve moguće načine pokušao da se opere, starleta je imala čvrste dokaze o njihovoj „maloj“ aferi.

Atina se prisetila veze sa Branislavom, a onda iznela šokantne optužbe na račun Danijele Štajnfeld za koju tvrdi da je Leka sigurno nije silovao, jer je on, pre svega gospodin.

- Istina je, bila sam s njim dok je bio oženjen, a zbog mog javnog priznanja tada nismo bili u dobrim odnosima, međutim sve se iskristalisalo. Iskreno, sada o njemu imam fenomenalno mišljenje! Sve je došlo na svoje. Zadnjih par godina imamo jako lep odnos. Tada sam samo iznela istinu, nisam imala nameru da ga blatim, ali je on morao da se brani jer je bio oženjen - rekla je Atina i dodala:

- Nakon što je ponovo postao slobodan, shvatio je neke stvari i izvinio mi se što je za medije pričao da me ne poznaje. Meni je vremenom to postalo jasno i nisam imala problem - kaže starleta.

Na pitanje da li je nekada bio nasilan prema njoj kada su bili u vezi, Atina je rekla:

- Povodom aktuelnog slučaja, tog priznanja glumice da ju je on silovao, mislim da to nije istina. Čudno mi je da, ako si žrtva silovanja, ne prijaviš to odmah nego čekaš par godina... To su banalnosti. Verujem da je ona možda silovala njega, a ne on nju! Lečić je šmeker, gospodin, pravi frajer, tako da sam sigurna da ga žele sve klinke i da se zato možda i glumice kače na njega - rekla je starleta.

Atina je nakon raskida veze sa Branislavom Lečićem, koji je u tom periodu bio oženjen, na društvenim mrežama napisala:

- Glumci vremenom i godinama slabo je*u, zato i dobiju od mene ono moje standardno: „Sedi dole, jedan!“. Ne smeš meni da se zameriš nakon samo pet minuta seksa, B. Ali, ipak te volim, je*i ga - napisala je Atina tada na svom Fejsbuku.

