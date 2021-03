VODITELJKA NIJE IMALA POLNE ODNOSE PREKO DECENIJE: Ulrika Džonson (53) priznala da SADA jedva čeka seks!

Ulrika Džonson priznaje da želi seks više nego ikad sa svoje 53 godine i planira da napiše još više erotskih scena u svojoj novoj knjizi.

Britanska voditeljka švedskog porekla nedavno je otkrila kako je inspiraciju za nastavak svog prvog romana "The Importance Of Being Myrtle" pronašla u svom libidu.

Naime, Ulrika se približava godinama svoje junakinje Martl, pa je rešila da se ponovo uhvati pera i napiše nastavak koji će biti pun erotskih scena. Slavna plavuša rešila je da nov roman "ukrasi" sočnim, lascivnim detaljima jer je to propustila da uradi u prvom delu zbog osetljive činjenice da je suprug njene junakinje iznenada preminuo.

"Kada sam pisala prvi roman, raspravljali smo da li da u njega uključim scene seksa. Na kraju sam odlučila da to neću uraditi. Postoje dva osnovna razloga zašto to nisam učinila. Kao prvo, na moju sramotu smatrala sam da ženi od 56 godina seksualni život nije baš važan. Ali sada, kada sam blizu tih godina, otkrila sam kako mi je seks važniji nego ikada pre. Moja greška. Drugo i svakako važnije, pisati o seksu zna da bude komplikovani. To može da bude neprijatno, zastrašujuće, pogrešno postavljeno ili u najvećem broju slučaja nema nikakvog smisla", zaključila je.

Inače, ovo nije prvi put da Džonsonova govori, makar indirektno, o svom privatnom životu. Ona je pre mesec dana priznala da posle 11 godina braka sa preduzetnikm Brajanom Moneom, a u kom gotovo da uopšte nije imala seks.

Ulrika, kojoj je najviše slave donela pobeda u "VIP Velikom bratu" 2009 godine. Ona iza sebe ima tri braka i četvoro dece.

