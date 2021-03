VIDEO OBRAĆANJE BRANISLAVA LEČIĆA: DANIJELA, izvini, i RECI ISTINU: Bili smo partneri u poslu, trudio sam se da SHVATIŠ ULOGU!

Glumac Branislav Lečić obratio se javnosti, ali i koleginici Danijeli Štajnfeld koja ga je optužila za silovanje.

foto: Lečić

- Snimam ovaj video u želji da se obratim javnosti Srbije zbog svega onoga što se dešava u medijima poslednjih dana, da sam optužen za silovanje Danijele Štajnfeld 7. maja 2012. godine dok smo radili predstavu "Dnevna zapovest" u BDPu na maloj sceni. Obećao sam da ću medijima da se obratim tek kad odem u tužilaštvo. U međuvremenu sam dobio poziv za tužilaštvo, i to će biti u petak. Verovatno bih sačekao taj dan da nisam osetio i primetio da sam ja u medijima osuđen, da svi misle ili počinju da misle da sam silovatelj, monstrum, podlac, licemer. Da se predstavljam na jedan način, a da je suština bića nešto drugo, jer je sposoban za takav čin koji se zove silovanje žene. Možda će sutra to biti i neki muškarac, možda će se sutra desiti da sam silovao i decu - govorio je Lečič:

16:08 OBRAĆANJE BRANISLAVA LEČIĆA: DANIJELA, izvini, i RECI ISTINU: Bili smo partneri u poslu, trudio sam se da SHVATIŠ ULOGU!

- Svaki čovek kome se desi ova stvar može da se desi mora ozbiljno da se zapita i za sebe i za društvo. Naravno da me izjava i optužba duboko pogodila, i moje prijatelje, moju porodicu, moju decu, sve ljude koje volim. Pogodila je suštinu mog bića, dovodi se u pitanje moja karijera, moje ime, i prezime koja moja deca treba da nose - govorio je Lečić pa se u jednom trenutku obratio i Danijeli:

- Voleo bih da se obratim mojoj koleginici, ženi, Danijeli Štajnfeld. Danijela, ako sam te ikad u bilo kom trenutku, potezu, misli, slučajnom gestu, namernom gestu, uvredio, povredio, ponizio. Ako sam bilo koju ženu uvredio na takav način da je stekla utisak da sam nekulturan, agresivac, predator, onda se duboko izvinjavam i tebi Danijela, i svakoj ženi koja se osetila ugroženom, potcenjenom - govorio je glumac.

foto: Lečić

- I pred Danijelom ću reći : Reci istinu Danijela, samo smo bili partneri u poslu, maksimalno sam se trudio da shvatiš koju ulogu igraš. Kao što u predstavi nije bilo seksualne realizacije, znaš i sama, nije se desilo ni u životu. I ti, i ja, a i Bog, znamo da nismo imali ni ljubavni odnos, ni vezu, ni seksualni odnos, nikad. - govori Lečić u video obraćanju.

- Da li je logično da kažeš da si proterana iz Srbije, da sam ja razlog tvog odlaska u Ameriku, kad i pozorište, i ja, i moja žena znaju da si rekla da odlaziš u Ameriku. Ne znam čemu konstrukcija, ja moram da se branim, pred tužilaštvom, sudom, lekarima, Bogom, spreman sam da stavim ruku na Bibliju. Znaš da znam tvoju dušu zato što sam se trudio da napraviš ulogu.

- Zašto bi jedna žena koristila ovakva sredstva pravila sebi profit? To je nedostojna, nas kao glumaca, partnera i žena. Nemoj to raditi, ne treba ti to - zaključio je Lečić.

foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

