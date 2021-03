UVEK SAM PATIO, DEVOJKE SU ME OSTAVLJALE, A JA SAM OSTAVIO SAMO JEDNU: Ovako je Vlasta odgovorio Mariji Šerifović na pitanje

Legendarni glumac Vlasta Velisavljević preminuo je juče, 24. marta u 95. godini od posledica izazvanih koronavirusom.

Od njega se i dalje opraštaju mnogobrojni obožavaoci i kolege, koji na društvenim mrežama dele njegove intervjue, snimke njegovih uloga i TV gostovanja na društvenim mrežama.

Vlasta je uvek bio raspoložen za razgovor, a svojevremeno se pred kamerama osvrnuo na svoja najdublja osećanja.

Naiime, on je gostovao u emisiji zajedno sa pevačicom Marijom Šerifović, koja je tada iskoristila priliku da postavi čuvenom glumcu nekoliko pitanja.

- Kako reagujete vi, Vlasto, kada dobijete kompliment? Je l' se uzbudite? Da li vam bude milo, da li vas neka toplina oko srca obuzme... Tako nešto? Ili pak to odeu potpuno drugom smeru? - upitala ga je Marija.

- Nisam navikao na to uopšte jer sam patio uvek... Tri su ostavljale mene, ja sam ostavio jednu. Davno je to bilo, možda je rezultat i drukčiji, ali ja sam ovo upamtio, a one što se bacaju na zvuk automobilske trube, to ne računam - odgovorio je tada Vlasta.

- Vlasto, bila li je jedna jedina koju nikada niste mogli da imate?

- To je ova poslednja - priznao je on.

- Ova što ste ostali 50 godina sa njom? Ceo život ste nju želeli?

- Da... Ne šalim se. Ne znate vi šta „olds pice“ zna da učini - rekao je Vlasta tada u "Magazinu In".

