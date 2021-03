STIGLE PRVE KRITIKE NA RAČUN SERIJE KRALJ ALEKSANDAR OD JUGOSLAVIJE: Šotra, zašto si Vitezovića i Sremca zamenio Draškovićem

Loše kritine na račun TV serije "Aleksandar od Jugoslavije" reditelja Zdravko Šotre se nastavljaju.

U 15 nastavaka pratićemo život kralja Aleksandra Karađorđevića i stvaranje Jugoslavije, a već posle druge epizode, na društvenim mrežama za ovu priču, nastalu po romanu Vuka Draškovića, kažu da je gora i od "Nemanjića".

foto: Filip Plavčić

Kritičar Đorđe Bajić dao je svoje viđenje serije, koji neće više gledati.

"Što se novog Šotre tiče - biću veoma sažet. Pogledao sam prvu epizodu i shvatio da nemam snage za dalje. Nije to za mene. Serija liči na neki kranje bizarni hibrid video-instalacije i školskog programa. Replike koje junaci izgovaraju liče na nešto prepisano iz enciklopedije, svi glumci recituju (čak i oni za koje pouzdano znam da znaju odlično da glume) i ja jednostavno nemam snage da se na duže staze bavim takvom vrstom sadržaja. Osim ovoliko koliko sam se bavio u ovom postu. Što se gospodina Šotre tiče, čovek će još malo pa zagaziti u desetu deceniju. Činjenica da je u tim godinama aktivan je vredna određene vrste divljenja, ali ipak... Zašto Vitezovića i Sremca menjati Draškovićem? ZAŠTO??? Ako je kod Šotre nešto valjalo od „Zone Zamfirove“ do danas, onda je to bila njegova poslovična nepretencioznost. Otkud sad potreba za istorijom, pa još kroz Vukovu prizmu? Okej... Toliko o tome. Odoh da gledam „Kaljave gume" - poručuo je Bajić na svom Fejsu.

Recenziju je najavila i Biljana Srbljanović.

Više od 130 glumaca učestvovalo je u seriji "Aleksandar od Jugoslavije", koja je snimana tokom prošle godine. Kralja Aleksandra tumači Ljubomir Bulajić, a kraljicu Mariju Tamara Aleksić. U glumačkoj ekipi su i Irfan Mensur, Petar Strugar, Branislav Lečić, Žarko Laušević, Voja Brajović, Nikola Kojo, Goran Šušljik, Sloboda Mićalović, Nada Macanković, Nataša Ninković, Nela Mihailović, Anica Dobra, Zoran Cvijanović, Vojin Ćetković, Jelica Sretenović i mnogi drugi.

