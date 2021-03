POBUNA GLUMACA! ORAŠANIN, BIKOVIĆ I EKIPA IZBACILI LEČIĆA IZ PREDSTAVE! On im poručio: Sa vama više NIKAD NIŠTA!

Glumac Branislav Lečić juče je izbačen iz predstave "Kad su cvetale tikve", koja je na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta, pošto su njegove kolege potpisale peticiju u kojoj navode da ne žele da igraju s njim na sceni dok se situacija zbog optužbi da je silovao glumicu Danijelu Štajnfeld ne reši.

Kako Kurir saznaje, predlog da ne bude deo podele podržali su svi akteri komada s Milošem Bikovićem na čelu. Peticiju je potpisao i Miodrag Radonjić, koji se proslavio ulogom Baće u filmu i seriji "Južni vetar", a to je potvrdio i za Kurir.

Kompleksan događaj

- Ne kažemo da je Lečić kriv. Mislim da on ne treba da se pojavljuje u pozorištu i da igra predstave dok se ne reši ova situacija i sud ne donese odluku - kaže Radonjić. Inače, u predstavi u režiji Bobana Skerlića Lečić je u ulozi naratora Ljube Vrapčeta, šampiona u boksu u poznim godinama. Iz BDP juče su obavestili javnost da je na zahtev većeg dela ansambla predstave "Kad su cvetale tikve" glumac Branislav Lečić izuzet iz predstojećih igranja. - Zbog kompleksnosti svih događaja smatramo da je ovaj slučaj isključivo u rukama nadležnih institucija - navodi se u saopštenju. Lečić, koji se juče povukao sa čela Demokratske stranke, odgovorio je kolegama.

- Sa onima koji sude o ljudima i ovakvim događanjima i optužbama preko medija, bez prava na moj glas i moju istinu, nikada više nemam šta da tražim! Zaboravite na našu saradnju i poručite tim glumcima da me ni takvi ljudi ni takvi glumci uopšte ne zanimaju. Nek me izbegavaju u širokom luku. Istina će pobediti - napisao je on na Instagramu. Prva koja je odbila da glumi u istoj predstavi sa Lečićem je Mirjana Karanović, koja je navela da to radi u znak protesta zbog njegovog ponašanja prema Danijeli Štajnfeld.

Oštra dok opisuje

Štajnfeldova je, podsetimo, prošlog petka u policiji rekla da ju je 2012. silovao stariji kolega. Lečić će danas biti saslušan u policiji. Glumica je nadležnima dostavila i audio-snimak razgovora koji je vodila s Lečićem. Taj snimak dala je i novinarima Njujork tajmsa. Američki list zaključuje da glumica nije lagala.

- Iako su glasovi prigušeni i razgovor često deluje prijateljski, glas Štajnfeldove postaje oštriji kada opisuje koliko je bila povređena onim što je uradio - navode oni. Lečić je za Njujork tajms rekao da je taj razgovor "proba nekog komada". - Volela bih da mi neko pokaže isečak iz bilo koje predstave ili komada ili scenarija gde to piše. Ko god bi to ikada napisao, potpuni je genije, zato što bi opisao psihologiju silovatelja onako tačno, autentično - rekla je Štajnfeldova, dok je Lečić za ovaj list rekao: - Možda zato što se ništa nije dogodilo želi da se osveti, a možda želi da gradi svoju priču preko mene.

