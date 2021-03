PRED NAMA JE BIO ODGOVORAN POSAO! Šotra progovorio o ALEKSANDRU OD JUGOSLAVIJE: Ovo je novo viđenje o KRALJU!

Reditelj Zdravko Šotra otkriva da je "Aleksandar od Jugoslavije" jedan od najtežih projekata u njegovoj višedecenijskoj karijeri, da je petnaest epizoda snimio za 75 dana i da će od snimljenog materijala biti izmontiran i igrani film.

foto: Marina Lopičić

- Radili smo u doba pandemije, u uslovima koji nisu bili normalni, ali na to smo zaboravili brzo jer je pred nama bio vrlo odgovoran posao - da ispričamo priču o Aleksandru I Karađorđeviću. On je bio ličnost koja je svojim značenjem duboko zadirala u sudbinu, ne samo našeg naroda, već celog regiona. To je ličnost o kojoj postoje mnoge kontroverze a iznad svega ličnost prema kojoj su učinjene mnoge nepravde. Najveća je nedovoljno poznavanje mnogih istina iz njegovog života, nepoznavanje kakve je teške zadatke sudbina njemu nametala još kao vrlo mladom čoveku. Podsetiću da je on sa 24 godine bio vrhovni komandant srpke vojske u ratovima, a da se nakon toga prihvatio velikog i teškog zadatka da stvori državu južnih Slovena i to je na kraju platio glavom - priča Šotra.

Više od 130 glumaca učestvovalo je u ovom projektu, koji je sniman tokom prošle godine. kralja Aleksandra tumači Ljubomir Bulajić, a kraljicu Mariju Tamara Aleksić. U glumačkoj ekipi su i Irfan Mensur, Petar Strugar, Branislav Lečić, Žarko Laušević, Voja Brajović, Nikola Kojo, Goran Šušljik, Sloboda Mićalović, Nada Macanković, Nataša Ninković, Nela Mihailović, Danica Maksimović, Anica Dobra, Zoran Cvijanović, Vojin Ćetković, Jelica Sretenović...

Reditelj naglašava da je pre početka snimanja radio nekoliko meseci na Draškovićevoj knjizi.

- Nije mi prvi put da adaptiram literarna dela i imam iskustva, ali mi je ipak bilo potrebno vreme. Dobra stvar u tome je što je knjiga napisana kao čitko štivo sa pričom glavnog junaka, puno događaja, ali i mnogo dijaloga, što je jako važno za svaki projekat. Aleksandar I Karađorđević je bio ličnost koja je svojim značenjem duboko zadirala u sudbinu ne samo našeg naroda, već celog regiona. To je ličnost o kojoj postoje mnoge kontroverze, a iznad svega ličnost prema kojoj su učinjene mnoge nepravde. Najveća je nedovoljno poznavanje mnogih istina iz njegovog života, nepoznavanje kakve je teške zadatke sudbina njemu nametala još kao vrlo mladom čoveku - ističe Šotra.

Aleksandar je bio jedan od najznačajnijih, ali i najzapostavljenijih naših vladara. Mnoge stvari o kralju Šotra je saznao upravo istražujući njegov život zbog potrebe snimanja.

- Ovde će se pojaviti mnogo podataka i ovo će biti jedno novo viđenje o kralju. Postoje verovatno i druga oprečna viđenja, ali ovo je viđenje Aleksandra kao čoveka kome je sudbina namenila vrlo teške zadatke. Prvo je trebao da zameni oca kao komandant Srpske vojske u dva balkanska rata i da prođe kroz sve te borbe i pobede, a onda da se posle toga prihvati jednog velikog projekta - stvaranja Jugoslavije.

foto: Ana Paunković

Nela Mihailović tumači Đurđinu, ženu Nikole Pašića. Kaže da je bila samo jedan dan na snimanju, ali da joj je to predstavljalo veliko zadovoljstvo jer je ponovo imala priliku da sarađuje sa Šotrom.

- Pola karijere sam snimala s njim, tako da svaki put kada se sretnemo, pa makar i na jedan dan, meni je drago. Inače, ja sam snimala scenu smrti Nikole Pašića, koji umire na rukama svoje žene. Veliki mi je kompliment što je za ovu ulogu baš izabrao mene. Rekao je da ću to moći dobro da odradim jer je vrlo nezgodno da nemate ni pretpriču, a nijedan kadar posle ove scene. Đurđina se dosta spominje i veoma je bitna za trenutak gde joj Nikola Pašić umire na rukama. To je jedna vrlo zahtevna i emotivna scena - otkriva Nela i dodaje da joj je bilo drago što je na snimanju videla i dobro poznatu ekipu koja je uvek na Šotrinim projektima.

- Bila sam srećna kada mi je Šotra rekao “akcija” i “stop, kupljeno”. Ja to uvek doživim kao kompliment od njega.

Glumica je istakla i da je facinantno da Šotra i u devedesetim radi punom parom.

- Mislim da od njega treba učiti. On je, pre svega, čovek koji voli život i radi posao koji obožava. Zapravo oseća se živim kada radi ono što voli. Zato i treba da radi što više i što duže da nam poživi jer to je ta vrsta zaljubljenika u posao i u život. Sretala sam kolege za koje sam znala da neće drugačije otići sa ovog sveta nego na sceni. Peca Ejdus je bio takav. On je bio vrsta ljudi i umetnika koji žive i vole život kroz umetnost. Takvi ljudi su retki i presrećna sam kada imam priliku da sarađujem s njima, jer od njih treba učiti - tvrdi Nela.

foto: Ana Paunković

