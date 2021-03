TRANSFORMACIJA IVANA BOSILJČIĆA KOJU NIKO NIJE OČEKIVAO: Glumac ne izgleda kao pre, otarasio se SVOG ZAŠTITNOG ZNAKA!

Glumac Ivan Bosiljčić redovno je aktivan na društvenim mrežama, a jedna od njegovih najnovijih objava privukla je veliku pažnju njegovih pratilaca.

foto: Printscreen

Naime, glumac je obrijao bradu, za koju mnogi tvrde da mu je zaštitni znak, pa se fotografisao. Pored sveže fotke, stavio je i staru, kako bi se razlika jasno videla.

Bosiljčić je uz fotografiju napisao: "Au" i dodao emotikon očiju.

Glumčeva supruga, pevačica Jelena Tomašević, otkrila je anegdotu iz prošlosti o raskidu sa Ivanom:

- Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: 'Napisao sam ti jednu pesmu'. I pusti mi on pesmu 'Da mi je da mi se vrati moj dragi'. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: 'Da mi je da mi se vratiš' Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili - rekla je Jelena za K1.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:10 Glumica Jovana Jelovac o Danijelinoj optužbi da je silovana

Kurir