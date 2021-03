VOLEO BIH DA JOŠ JEDNOM ODIGRAM IVU ANDRIĆA Tihomir Stanić o novoj serije Nobelovac i našem čuvenom piscu

Iako je jedan od naših najangažovanijih glumaca, zaposlenost Tihomira Stanića ne završava se samo na oživljavanju brojnih likova u domaćim serijama. Dok ga gledamo kao jednog od komšija u komediji "Radio Mileva" na RTS, Stanić uveliko kuje nove planove. Naime, posle niza serija kao što su "Ubice mog oca", "Državni službenik", "Kamiondžije d. o. o." i mnogih drugih, glumac razmišlja o onome što bi u ovoj godini bio prirodan sled u njegovoj karijeri. Iako je nekoliko puta igrao Ivu Andrića, želja mu je da to uradi još jednom.

Niste odustali od želje da na kraju 2021. gledamo seriju "Nobelovac"?

- Prirodno je - pošto sam se dugo bavio i delom i životom Ive Andrića - da povodom 60 godina dodele Nobelove nagrade, što se navršava u decembru, i 130 godina od njegovog rođenja uradimo seriju "Nobelovac". E sad, šta će se od toga ostvariti, znaćemo uskoro.

Da li je to vaša najveća želja?

- Ja više čak i nemam želje, nego to je, što bi se reklo, prepusti se prirodnom toku reke, pa nek te energija prirode vodi i nosi. Radio sam s Goranom Markovićem na scenariju za film "Amater". Sad ćemo videti da li će nas podržati u Filmskom centru. Radi se o onom glumcu kog smo već videli, a koji sad zapada u jednu političku grotesku.

Malo je poznato da ste doprineli stvaranju filma "Dara iz Jasenovca".

- Gaga Antonijević je uradio nešto što sam ja ranije hteo, ali nisam mogao. Ostvario je moje želje i ne samo moje, naravno. Da sam pre 12 godina, kada sam počeo da razmišljam o filmu o Jasenovcu, poznavao Gagu Antonijevića, odmah bih ga pozvao. Jedino je on, zbog raznih kvaliteta i okolnosti, bio u stanju da snimi taj film i ja sam to pre dve-tri godine prepoznao i sa zadovoljstvom sam mu ustupio sve što sam mogao i podržao ga u granicama svojih moći.

Igrali ste i u filmu "Dnevnik Diane Budisavljević", čija vas je tematika veoma potresla.

- Zahvalan sam Dani što me je pozvala, a to je uradila, pre svega, jer je znala moje napore u pravcu u kom je ona bila krenula. Uspela je da snimi značajan film, bitan za ceo region i on će, koliko sam video, ući u školski program u Hrvatskoj, a to je velika stvar. Došao je i na HBO platformu. Sada radim na scenariju za seriju o sudbinama neke od dece koju je Diana spasla i o naknadnoj spoznaji istine. Božidarka Frajt je jedna od njih. Tu ima usvojene dece koja su po drugi put saznala da su izgubila porodicu zbog prikrivanja istine. Kad se istina ne istera na čistac, onda dolazi do ponovljenih tragedija i zlu nema kraja. Samo istina može pomiriti.

