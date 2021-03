SLAVNA GLUMICA PREMINULA U 80. GODINI: Džesika Volter ostaće upamćena kao čuvena Lusli Balt

Džesika Volter, višestruko nagrađivana glumica i zvezda serije "Arrested Development" i animiranog serijala "Archer", preminula je u 80. godini u sredu u Njujorku.

Džesika pored uloga u kultnim filmovima "The Flamingo Kid" i Klint Istvudovom rediteljskom debitantskom filmu "Play Misty for Me" postala je popularna širom sveta zahvaljujući ulozi Lusis Blat u seriji "Arrested Development".

Karijeru je započela u Njujorku na Brodveju i najveći deo glumačke karijere posvetila je pozorištu.

- Teškog srca moramo da vas obavestimo da nas je naša voljena mama Džesika napustila. Radila je kao glumica šest decenija i donosila radost publici u svim sferama. Njena zaostavština i rad nastaviće da žive i biće upamćena po britkom humoru i radosti - navodi se u zvaničnom saopštenju koje je napisala njena ćerka Bruk Bauman.

Džesika će verovatno ostati najpoznatija po liku sarkastične i hldne Lusil Blat koji je tumačila u komediji “Ometeni u razvoju” (Arrested Development).

