TREBALO JE SAM DA ISTUPI IZ SVOJIH PREDSTAVA, JA SAM POTPISOM DAO PODRŠKU! Miodrag Radonjić o IZBACIVANJU Lečića iz komada!

Deo ansambla predstave „Kad su cvetale tikve“, koja se daje u BDP, odlučio je da glumca Branislava Lečića izbaci iz tog komada dok se situacija zbog optužbi da je silovao koleginicu Danijelu Štajnfeld ne reši.

Njih 17 podržalo je predlog da Lečić za sada ne bude deo predstave, a među njima je i glumac Miodrag Radonjić, koji je to i potvrdio za Kurir.

On se sada tim povodom oglasio i na svom Instagramu gde je izneo svoje mišljenje oko čitave situacije. Radonjić je naveo da smatra da je Branislav Lelić trebalo sam da napusti predtavi zbog aktuelnih dešavanja.

"Obraćam se povodom slučaja zamene kolega glumca Branislava Lečića u predstavi "Kad su cvetale tikve". Same optužbe koje je iznela koleginica Danijela Štajfeld na račun kolege Lečića, urušavaju uobičajenu stvaralačku atmosferu i komunikaciju u pozorištu između kolega. Bez želje da bilo kome namećem svoje mišljenje, smatram da je u ovakvoj atmosferi Branislav Lečić trebalo sam da istupi iz svojih predstava dok se situacija ne reši na mestu gde jedino i treba da se rešava, a to je sud. Ali to je samo moje mišljenje", počeo je on i dodao:

"A sad istine radi. Kada se pojavila pomenuta inicijativa glumaca, zajedno sa većinom mojih kolega koji mnogo uže od meme igraju u toj predstavi, potpisom sam dao podršku. Dok se ne razreši celokupna situacija, namera nije da se bilo ko targetira i veoma mi je žao što mediji vrše hajku. Molim vas da budemo civilizovani i i suzdržani", poručio je Miodrag.

Iz BDP juče su obavestili javnost da je na zahtev većeg dela ansambla predstave "Kad su cvetale tikve" glumac Branislav Lečić izuzet iz predstojećih igranja.

"Zbog kompleksnosti svih događaja smatramo da je ovaj slučaj isključivo u rukama nadležnih institucija", navodi se u saopštenju.

