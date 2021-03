NIJE STIGAO DA ISPUNI POSLEDNJU ŽELJU: Vlasta je preživeo 5 života u jednom, a nije uradio jednu stvar koja mu je bila VAŽNA!

Vlasta Velisavljević (95), koji je preminuo u sredu od korona virusa u KBC "Dragiša Mišović", imao je neostvarenu želju - da snimi film o svom životu!

Legendarni glumac je ispričao da počinje da piše scenario o svom detinjstvu i burnoj mladosti. Rat i logor Vlasta je želeo da sa svetom podeli priču o tome kako je završio u nemačkom logoru, a kasnije i na Golom otoku.

- Imam samo jednu neostvarenu želju, a to je da snimim film o mom životu. Pre svega o detinjstvu, mlados, ratu, logoru „Dortmund Herde“, Golom otoku... Ovih dana razmišljam ko bi mogao da mi pomogne da napišem scenario. To mi je veliki san i jedino što do sada nisam uradio, a silno želim, da to zabeležim i da ostane iza mene - rekao je Vlasta neposredno pre nego što se razboleo.

Njegovim kolegama je žao što ga je smrt sprečila da ostvari poslednju želju, ali se nadaju će taj film ipak biti snimljen.

- Krivo mi je što Vlasta nije stigao da ispuni svoju poslednju želju, ipak ostali su ljudi koji bi mogli da snime film i tak se oduže velikom čoveku, koji je preživeo pet života u jednom. Vlasta je do zaslužio - rekla je Mira Banjac.

I njen kolega Svetozar Cvetković smatra da glumci treba da se organizuju i ostvare to Vlastinu zamisao.

- Vlasta je bio veoma posena i značajna ličnost u umetnosti, uz to i divan čovek. Kada prođe ova korona, nadam se da ćemo se odužiti svim glumcima koji su koji su otišli pa i vlasti - rekao je rekao glumac.

Glumac će biti sahranje 27. marta, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

