LAKO JE MANIPULISATI EMOCIJAMA KOD OVAKVIH KRIVIČNIH DELA! Advokat i glumci o slučaju Lečića i Štajnfeldove: Ovo je ozbiljna tema!

O slučaju koji je uzdrmao domaću i svetsku javnost, optužbama glumice Danijele Štajnfeld da ju je silovao glumac Branislav Lečić, u današnjem izdanju emisije "Puls Srbije" govorili su advokat Zora Dobričanin, Anđelka Simić i Goran Bogdan.

- Ja sam već na pitanja odgovarala uošteno, to planiram i ovog puta. Ne želim da se izjašnjavam dok ne vidim dokaz. U ovom trenutku ne postoji krivični postupak, vidim sad da je Lečić dao iskaz u svojstvu građanina. Savetujem da se svako krivično delo prijavi odmah, materijalne dokaze koje možete odmah, to je zlata vredno. Kod silovanja je važno da se urade pregledi, fotografije, čitava forenzika. Apelujem da se krivična dela prijavljuju odmah. Ako ne prijavite odmah, učinili ste loše i sebi i drugima. Niko od počinilaca se ne plaši visine kazne. Oni se plaše da će biti otkriveni. Prijavljivanje krivičnog dela je prvi korak u rešavanju kriminaliteta. To je i građanska odgovornost, ni jedan koji siluje, ne siluje jednom, ako se ne prijavi. Zato treba prijaviti odmah. Jednom sam branila krivično delo silovanja, dosta sam čitala o tome. Postoje neke studije, to je da se polavina ne prijavi, a da je polovina izmišljena. To je osetljiva nit. Krivična dela se prijavljuju policiji i tužilaštvima, oni prikupljaju dokaze. Kad se prikupi dovoljno dokaza, pokreće se istraga. Jedini način da se sankcioniše počinilac, jeste da bude prijavljeno blagovremeno. Razumem sve ženske i ljudkse slabosti da se ne prijavi vreme. Ako se ne prijavi na vreme bude još nasilniji. Niko nema pravo da ćuti zbog drugih. Tekovina civilizacije je pravna država, pravosuđe, svako može da bude osuđen na osnovu zakona i zakonito pribavljenih dokaza. Da li je audio snimak validan dokaz utvrdiće se u postupku, utvrdiće se veštačenjem, da li je autentičan, a koliku dokaznu snagu ima utvrdiće sud. Pretpostavka nevinosti je svetinja. Poligraf ne može da utvrđuje. Suđenje je u sudnici, organi gonjenja vode istragu, mediji nek se uzdrže od linčovanja Ne treba prerano suditi, ne treba biti emotivan. Svi smo osetljivi na ova krivična dela, lako je manipulisati našim emocijama. Međutim, zato što je to osetljiva kategorija moramo da pazimo koje informacije primao, mediji koje informacije šalju, da se ne ogrešimo ni o potencijalnog osumnjičenog ni o potencijalnu žrtvu. Pretpostavka nevnosti se ne poštuje. Iznenađena sam od nekih boraca za ljudska prava, jer krše ljudska prava - rekla je Zora Dobričanin.

- Smatram da je ovo velika i važna tema, iziskuje posvećenje i vreme da se o njoj govori. Tražim da se napravi emisija o toj temi i da se o njoj govori. Razumite me, smatram da je nepristojno da se o žrtvi ovako s nogu govori - rekla je glumica Anđelka Simić.

- Slažem se sa koleginicom, to su ozbiljne teme, dao sam podršku svim koleginicama. Ne možemo ovako pristupiti tim temama. Moje iznenađnje je nebitno, ne radi se o meni tu, nije bitno kako sam ja reagovao - rekao je Goran Bogdan.

Glumac je govorio o seriji "Vere i zavere" koja se emitiuje na Kurir tv i otkrio na kojim projektima trenutno radi:

- Radi se o životu, ne samo o zabranjenoj ljubavi. Aleksandar Tišma, jedan nesrećni čovek, sve više ljudi je danas u današnjici, dobra je paralela sa današnjim vremenom. Ostavljen, sam, izgubljen u burama ideologije koje ga šibaju, kao don Kihot današnjeg vremena. Snimali smo je 2015. godine, bilo je veselo i lepo, od tada volim Novi Sad kao svoj grad. U Zagrebu sam sada, snimam novu seriju, trilogija "Šutnja", mislim da će i gledaoci u Srbiji gledati taj projekat.

