EVA RAS BRANI LEČIĆA: Ne verujem Danijeli, evo i zašto! Mi glumci, zivkamo se NOĆU ali ne radimo to što je uradila ona

Glumac Branislav Lečić juče je saslušan u policijskoj stanici "29. novembar" gde je davao iskaz povodom optužbi koleginice Danijele Štajnfeld da ju je silovao 2012. godine. On je tom prilikom i povrdgnut poligrafskom testiranju, a kako je naveo u svom obraćanju, poligraf je prošao.

Od trenutka kada je Danijela iznela tvrdnju da je Lečić misteriozni moćnik koji ju je silovao, dobila je brojnu podršku javnosti, ali i brojnih kolega. Ipak, bilo je i onih koji su stavili na Lečićevu stranu, a među njima je i glumica Eva Ras.

"Ni u bunilu nisam pomislila da ćemo za dva meseca imati ovakav slučaj. Hajka je počela da bude toliko velika da prosto mislim da moram da kažem, da je ne zalazim u to da li je silovao ili nije. Ja branim Srbiju, da bude pravna država. Svaki okrivljeni mora da ima makar teoretsku šansu da nije kirv. Kolege, ljudi zauzimaju stav ko je kriv. On je juče u svojstvu građaninina, a ne kao osuđeni dao izjavu. Taj poligraf ipak nešto pokazuje. Mnogi ljudi neće da idu jer znaju da je neprijatno. Ja sam išla radi zabave, ali je bilo jako neprijatno. Od nas 250 samo troje je prošlo poligraf tada", poeča je Eva, a potom se osvrnula na to što je Lečić izbačen iz predstave "Kad su cvetale tikve".

"To je isto atak na naše zakone. Vi ne možete otpustiti čoveka koji nije ni okrivljen, ni optužen, i vi ga izbacujete sa posla".

Ras je prokomentarisala i snimljeni telefonski poziv Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića.

"Kad vam uloga ne ide, mi ne da vodimo razgovore od 70 minuta telefonom nego... Ceo život je podređen pozorištu. Sad neko ne veruje da je bila proba. Mi to ne snimamo, mi to radimo, zivkamo se noću i u jedan sat posle ponoći. Mi smo opsednuti time, ali ne snimamo to, zbog toga i sumnjam u iskaz moje koleginice da je silovana. Kako je moguće da sam ja 62 godine glumica i da mi nikad palo na pamet da krišom snimam reditelja šta mi kaže ili kolegu".

Ona je istakla da nikada nije doživela neprijatne situacije tokom svoje karijere.

"Mene je sad i sramota, ali su me zvali divljakuša. Udarala sam šamare i ako mi neko ruku pruža, da me ni ne dotakne. Ja sam seljanka iz Subotice. Verujem da su ovo izmišljene priče. Kad sam pročitala članak u Njujork tajmsu, to mi je bio kao dokaz toga".

Stalni sudski veštak i psihijatar Siniša Pavuk prokomentarisao je ovaj slučaj u "Novom jutru."

"U okviru krivičnog zakonika Republike Srbije postoje jasne odrednice koje se odnose na polne slobode. Iz svih ovih opisa događaja uopšte nisam shvatio za šta se lice tereti i kad bih došao u situaciju da veštačim, morao bih da osobi koja iskazuje mišljenje da je nad njom izvršena određena aktivnost koja bi išla u pravcu silovanja, morao bih da joj postavim niz neprijatnih pitanja. Od lica bi se tražilo jasno i nedvoslisleni odgovor na jedno jako neugodno pitanje. Mora objasniti šta se desilo. Kada se žrtvi preti da će se iskazati nešto o njoj, da je spavala sa nekim, takođe predstavlja krivično delo gde preti da će urušiti ugled takve osobe" , rekao je doktor.

