KO MOŽE MENE DA NATERA DA SE ŽENIM? Goran Bogdan o svadbi sa sprskom glumicom! Malo sam mutav i frfljam kad govorim

Glumac Goran Bogdan pažljivo čuva svoj emotivni status od javnosti. Kada su prošle godine mediji pisali da je raskinuo vezu sa srpskom glumicom Jovanom Stojiljković, njih dvoje su to demantovali pojavljivanjem na jednom filmskom festivalu.

Od tada javnost nije upoznata sa detaljima njihove ljubavi. Glumac je sada po prvi put otkrio da li ga familija tera da se oženi.

- Ko mene može naterati da se ženim, nismo mi takva familija. Niko me inače ne može naterati ni na šta, ali oni svakako to žele. Pitaju me sine kad ćeš se smiriti, ali ja ne odgovaram na to. Imam te želje, takve romantične, ali videćemo. Daj bože zdravlja prvo - rekao je Goran i naglasio da živi na tri adrese.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrimim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba - priča on.

Glumac je otkrio da sebi najviše zamera što je nerazgovetan u govoru, što mu često smeta i tokom glume.

- To mi je Ahilova peta, tu sam mutav i frljam kad pokušam da govorim pravilno. Išao sam na časove, plaćao sam sebi govorne vežbe, ali to je neki mentalni problem kod mene. I kad glumim i tad je problem, ali kad počnem da mislim na to, onda sam samo na to skoncetrisan i uplašim se da ću zeznuti i ulogu i sve. Stvarno moram da radim na tome, ali sam lenj - iskren je Bogdan koji može da se pohvali da je studirao čak osam fakulteta.

- Imam osam indeksa, ali to nije pohvalno. U tim godinama ne znaš šta želiš, pa sam prvo završio ekonomiju. Dobio sam posao u Ministarstvu finansija i pred prvi radni dan nazvao sam i rekao da neću doći, jer sam nekoliko dana pre toga upisao glumu. Otišao sam na prijemni čisto da kažem sebi da sam pokušao, bez ikakvih očekivanja sam upao i to mi je pomrsilo sve planove. Hteo sam čisto da probam i udarim sebi kvačicu, međutim kad sam upao na studije nisam znao šta ću. Čak nisam nikome ni rekao, već su moji saznali iz novina, jer sam studirao sa ćerkom tadašnjeg premijera, pa su nas slikali novinari. Bio sam u strahu šta sam napravio kad sam upisao glumu, ipak me je čekao posao i plan je bio da krenem da radim u Ministarstvu. Kupio sam i onu kožnu tašnicu, ali eto par dana pre prvog rada sam upao, pa sam sebi rekao: “kuku šta sam sad napravio”. Nisam ni bio siguran da ću se time baviti, hteo sam da upišem i doktorske na ekonomiji i da budem profesor - kaže Goran Bogdan.

Poznati glumac otkrio je takođe da ima petoro braće i sestara, te da je odrastao u posebnim uslovima.

- Nas je bilo osmoro sa mamom i tatom. Ali nikad se nismo svađali i tukli kao deca, to je buržujski običaj da se brat i sestra biju, kad je malo dece. Ovo je samo da se najedeš i preživiš. Međutim nikad nismo bili gladni, imali smo prostora za normalan život - istakao je Bogdan i dodao da ga popularnost ne zanima.

- Jako sam socijalan i društveno biće, ali isto tako volim svoje prostor gde odem da se osamim. Nikad me nije zanimala popularnost, zanimalo me je kopanje po sebi, što ovaj posao pruža - rekao je glumac u emisiji “Ko sam tebi i šta sam sebi” na K1.

