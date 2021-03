CEO INTERVJU ŠTAJNFELDOVE O TVRDNJAMA DA JU JE SILOVAO LEČIĆ: Mislila sam da je racionalnije da se ubijem, lečila sam se 2 godine

Danijela Štajnfeld, koja je optužila kolegu Branislava Lečića da ju je silovao u maju 2012. godine, ispričala je javno svoju istinu.

Glumica je pričala o detaljima pa između ostalog priznala i da je htela da se ubije, nakon čega je usledilo psihijatrijsko lečenje.

Naime, Danijela je prvi put u svom filmu “Zaceli me” izjavila da je silovana, zbog ovog događaja je rešila da se preseli u Ameriku, a sada je otkrila sa čim se u tom periodu borila.

- Živim sa mentalnim stanjem koje je bilo skroz poremećeno... Flešbekovi, bila sam preplašena, plačljiva, kad sam letela avionom imala sam napade panike, plašila sam se. Stimulansi mozga, audio ili vizuelni, činili su da moj mozak ne može da proceni situaciju i non stop sam padala u panične napade i mislila sam da će to tako biti celog života. Nije bilo šanse da to ikada ikome kažem, nije bilo šanse da ja radim svoj posao koji je moje zvanje i najveća pasija, što me je jako poražavalo. Nisam imala sebe, nikakve interne i eksterne, da kažem, oslonce. Nisam htela da se ubijem iz impulsa, nego sam jednostavno mislila da je to nešto najracionalnije što mogu da uradim. Nisam mogla da razumem da postoji bilo kakvo svetlo na kraju tunela - pričala je Danijela, pa dodala da je nakon svega odlučila da krene na lečenje.

Kako dalje otkriva, psihijatri su joj dijagnstifikovali posttraumatski stresni poremećaj.

- Lečila sam se od posttraumatskog stresnog poremećaja oko dve godine. U to vreme nisam mogla da funkcionišem normalno kao osoba, da se osećam sigurno na puno mesta. Bila sam uglavnom zatvorena, ako bih trebala da idem na audicije i na tom mstu bi bio neko ko bi me podsetio na njega počela bi mi teškoća sa disanjem i onda sam izlazila iz tih soba. To j mučno, kada gledate sebe i svu svoju snagu i samopouzdanje, normalno funkcionisanje ste izgubili. Od tga sam se lečila sa raznim lekarima i institucijama sa psihijatrima i psihoterapeutima. U jednom momentu sam bila u stvari predmet istraživanja posttraumatskog stresa na Kolumbijskom institutu. To jeste dokaz da se zlostavljnje i atak desio, može da se meri funkcionisanje mozga u stvari. Jako lako može da se dijagnostikuje koje su posledice traume. Kad budete zlostavljani ne postoji šansa da nemate posledice traume. To je jedan od najgorih napada koje čovek može da preživi - poručila je u emisiji "Insajder".

Podsetimo, glumica Danijela Štajnfeld je u Višem tužilaštvu u Beogradu izjavila da je njen kolega Branislav Lečić “misteriozni moćnik” iz filmske industrije koji ju je silovao, a javnost je za to saznala u ponedeljak, 22. marta. Kako se saznaje, u policijskoj stanici Branislav Lečić negirao je optužbe Danijele Štajnfeld i zatražio je da mu se na licu mesta uradi poligrafsko testiranje. Do toga bi uskoro moglo da dođe.

"Branislav Lečić je dao izjavu u policiji u svojstvu građanina, čemu je prisustvovao i zamenik javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U svojoj izjavi isti je u potpunosti negirao navode Danijele Štajnfeld. Više javno tužilaštvo u Beogradu nastavlja sa prikupljanjem dokaza, kako bi se donela odluka o daljem toku postupka", poručila je Ivana Rakočević, portparol Višeg tužilaštva.

