NJEGOVO VELIKO SRCE NIJE USPELO DA POBEDI BITKU SA GROZNOM BOLEŠĆU: Vasil Hadžimanov oprostio se od oca Zafira emotivnim rečima

Filmski glumac, pevač, kompozitor i otac Zafir Hadžimanov, preminuo je od posledica korona virusa. u 77. godini, a sada se sa njim oprostio sin Vasil.

Vasil je na društvenim mrežama napisao dirljivu poruku za svog pokojnog oca.

"Danas je preminuo moj otac Zafir. Njegovo veliko srce nije uspelo da pobedi bitku sa ovom groznom bolešću. Za sobom je ostavio pravo bogatstvo, od pesama koje je tako majstorski lako pevao, preko svojih mnogobrojnih i raznovrsnih kompozicija, knjiga poezije i proze, pa sve do nenadmašivih uloga u pozorištu i na filmu", napisao je Vasil i dodao:

"Tevije nad Tevijama! No, pre i iznad svega toga, svojoj porodici i najblizima uvek je nesebično davao svoju ogromnu ljubav, pažnju i podrsku. Senka i on bili su jedan od najtalentovanijih i najlepših parova u istoriji ovih prostora. Nenadmašivi! Njegov nesavladiv duh, sposobnost da se u svakoj situaciji snađe i nađe na nogama, energija da sve što radi uvek radi celim svojim bićem, a da dok sve to radi bude istovremeno vrhunski šmeker... to mora da se pamti. Da se pamti i poštuje! Volimo te tata i nedostajaćeš nam zauvek! Hvala vam svima na rečima podrške."

