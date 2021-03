NEKA LEČIĆ IGRA SVOJE PREDSTAVE DOK NE ODE NA ROBIJU, JA GA SE NE ODRIČEM! Radoš Bajić stao uz kolegu, otkrio šta misli o SVEMU!

Glumica Danijela Štajnfeld izjavila je u Višem tužilaštvu da je misteriozni moćnik iz filmske industrije, za kojeg je tvrdila da ju je silovao, glumac Branislav Lečić.

Lečić je tim povodom takođe saslušan, a kako su prenosili mediji, prošao je poligrafsko ispitivanje.

foto: Damir Dervišagić

Deo ansambla predstave „Kad su cvetale tikve“, koja se daje u BDP, odlučio je da Lečića izbaci iz tog komada dok se situacija zbog optužbi da je silovao koleginicu. Kako su naveli, oni smatraju da je tako najbolje dok ceo slučaj ne dobije epilog.

foto: ATA Images, Printscreen/Youtube

Tim povodom oglasio se i glumac Radoš Bajić koji je istakao da smatra da je to pogrešna odluka, i da nije trebalo "izbaciti" Branislava iz predstave, ali i da ne treba da mu se sudi.

- Lečića sam nazvao kolegom. Sto on i jeste. Za razliku od moralnih gromada koje su ga sa prezirom izopštile iz podela predstava koje je doskora sa njima igrao ja ga se ne odričem. Jer je to krajnje licemerno. Marketing je čudo. Samo sudskom presudom nekome se može oduzeti pravo na rad. I to u veoma specifičnim slučajevima. Neka Lečić igra svoje predstave dok ne ode na robiju - pa kad sud utvrdi da je počinio zlodelo za koje je optužen, nađite drugog. Neka mu ne presuduju oni etički apostoli čiji to nije posao. Ima ko će...- rekao je Bajić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Blic

BONUS VIDEO:

Kurir