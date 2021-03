IZGUBILA JE RODITELJE I BILA JE ZLOSTAVLJANA! Danas zarađuje MILIONE i svi pričaju o njenim OBLINAMA, a imala je tešku sudbinu

Model Demi Rouz 27. marta proslavila je svoj 26. rođendanm, a o njoj se najviše priča zbog njenih oblina, raskošnog dekoltea, velike zadnjice i isticanja svega što ima veze sa tim.

Međutim, njen život pre popularnosti i više od 16 miliona pratilaca na Instagramu nije bio nimalo lak.

Pre silnih fanova na pomenutoj društvenoj mreži, Demi se družila sa reperom Tajgom. Dodatnu popularnost osvojila je nakon što je počelo da se šuška da je Tajga nakon raskida sa Kajli Džener upravo u Ruži pronašao utehu.

Glasine su se raširile 2016. godine kada je Tajga na Snepčetu objavio fotku sa Demi. Kako to ide u svetu, fanovi su iste sekunde počeli da porede Kajli i Ružu, koja je počela da stiče fanove.

No, uskoro je otkriveno kako je Ruža samo iskoristila priliku da se dobro promoviše, što joj je i uspelo.Instagram koristi od svoje 18. godine, a mnoštvo pratilaca stekla je i nakon što je počela objavljivati sve provokativnije fotografije.

2017. je dobila titulu najizazovnije devojke na Instagramu, što u moru devojaka koje promovišu isto što i ona nije baš lako.

- U školi sam bila prilično popularna na MySpaceu, a to se prebacilo i na Instagram. Bilo mi je malo čudno kad su me ljudi počeli prepoznavati na ulici, no navikla sam se - rekla je Demi.

Šokirao ju je broj ponuda za posao, ali je ubrzo potpisala ugovor sa jednom modnom agencijom.

Izbacila je svoju liniju bikinija za žene s većom zadnjicom, a od svoje ljubavi prema muzici napravila je biznis, pošto na Ibici radi kao di-džej.

Pre dve godine izgubila je oca Berija (80), a nakon samo osam meseci i majku Kristin, koja je imala 63 godine.

- Teško mi je da se nosim s tim koliko se život menja i koliko moram biti snažna. Nije sve savršeno sve vreme, a nemam uvek ni dovoljno samopouzdanja - priznala je uplakana Demi u nedavno objavljenom Instagram videu.

Veze koje je imala do sada nisu uspevale ali se i dalje nada nekome ko će kroz život biti uz nju.

- Napastovali su me dok sam bila dete, maltretirali su me u školi i povredili su me brojni bliski ljudi. Prošla sam i veliku tugu kada sam izgubila dvoje ljudi koje volim najviše na svetu. Još pokušavam sve to preboleti, ali shvatam da me je sve to oblikovalo u osobu kakva sam danas - rekla je.

Inače, ona je danas milionerka, a od svake fotografije na društvenim mrežama zarađuje ogromne sume novca.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir