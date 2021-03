ON JE POSLEDNJA OSOBA NA KOJU SAM SUMNJALA, POLIGRAF NIJE DOKAZ! Spisateljica iskreno o Lečiću: Ne znači da nije SILOVAO Danijelu

Glumac Branislav Lečić (66) u petak je sedam i po sati detaljno odgovarao na pitanja inspektora u MUP u vezi sa optužbama koleginice Danijele Štajnfeld (37) da ju je silovao u maju 2012. godine. Kako Kurir saznaje, glumac je na sopstveno insistiranje poligrafski testiran, a nakon sto je prošao test, rekao je "da i Danijela treba da ide na poligraf, jer ne mogu oboje da govore istinu".

O ovom slučaju ne prestaje naširoko da se govori, te mnoge poznate ličnosti komentarišu celu situaciju.

foto: ATA Images, Printscreen/Youtube

Spisateljica Simonida Milojković istakla da je da dosta dugo poznaje Lečića, te da nikako ne može da ga poveže sa aktuelnom pričom.

- Poznajemo se dugo i sarađivali smo. Zaista je poslednja osoba na koju sam pomislila da je sposoban da tako nešto uradi. Kada je Danijela pre 3 meseca rekla da je to neki moćnik iz filmske industrije, zaista na njega nikad ne bih posumnjala.Uvek je bio jako kulturan, fin, dobre naravi, emotivan čovak. Jako je nezahvalno da mi stajemo na bilo čiju stranu, ja to neću da činim, niti da sudim. Ali možemo da analziramo činjenice. Prošao je poligraf, ali to nije dokaz na sudu. Takođe, taj audio snimak nije dokaz na sudu. Jedna opasnost koja postoji, a to je šta se dešava ako se pokrene sudski postupak i ako Branislav Lečić bude osobođen po krivičnom zakoniku Republike Srbije, ukoliko nekog lažno optužite za krivično delo, preti vam kazna između 3 meseca i 3 godine zatvora - rekla je Simonida.

foto: Pritnscreen

Kako je navela, po njenom mišljenju glumac je uvek bio okružen lepim ženama.

- Žene su mu se udvarale. Njegova prva žena je prelepa, druga je takođe prelepa. Uvek je bio okružen ženama. To što ga žene hoće, ne znači da nije silovao, ali ja to nikako ne mogu da povežem sa njim - ispričala je ona u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

