BRANISLAV BANE IVKOVIĆ JE SPREČIO MASAKR U VILI MIR: Gordan Kičić o devedesetima, ulozi političara i seriji PORODICA

Nakon dve decenije od hapšenja bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, od ponedeljka do petka na Superstar TV i RTS biće prikazana mini TV serija "Porodica" Bojana Vuletića, koja prati poslednjih 48 sati zajedničkog života članova porodice Milošević.

Pod opsadom policije, novinara i demonstranata, Sloba, Mira Marković i Marija Milošević i njihovi prijatelji i saradnici nalaze se u vili Mir na Dedinju, bez ikakve kontrole nad situacijom, a nepredvidive ljudske reakcije počinju da izlaze na površinu.

Gordan Kičić igra Branislava Baneta Ivkovića, jednog od svedoka ovog događaja koji je promenio tok istorije.

- Devedesete su kao godine vrlo jasne. Mi danas živimo njihove posledice. Veoma mi je drago što sam učestvovao u stvaranju serije "Porodica". Bojan Vuletić se odvažio da, iz perspektive Slobodana Miloševića, ispriča tu čudnu situaciju u kojoj se našla cela porodica Milošević, ali i cela naša zemlja. Dopali su mi se rediteljeva ideja i način na koji posmatra stvari u ovoj seriji - kaže Kičić za Kurir.

foto: Firefly Production

U ulozi Slobodana Miloševića je Boris Isaković, Mirjanu Marković tumači Mirjana Karanović, Čedomira Jovanovića Milan Marić, a Kičić je, priznaje, bio zadovoljan što je dobio da igra Baneta Ivkovića.

- Bilo mi je zanimljivo da igram Baneta. Ja njega ne poznajem, imao sam prilike da ga gledam na Jutjubu. Nisam baš imao priliku da radim prave ljude, tako da je tu jedna posebna vrsta odgovornosti. Gledao sam da ga ispričam što istinitije u datim okolnostima. Njegova uloga je bila jasna. Bane je čovek koji je pokušao da pomiri obe strane i da uspe da se izađe iz pat-pozicije. Na kraju prve epizode, kad može da dođe do masakra, do pucanja, do ubistava, on je pokušao da celu stvar usmeri na razgovare - objašnjava glumac.

foto: Printskrin Instagram

On je pokušao da pobegne od imitacije.

- Nisam razmišljao pripremajući ulogu da li će se ona dopasti Banetu. Želeo sam da pobegnem od imitacije. I druge moje kolege verovatno su htele da publici samo približe junake, koji su postojali, i našli su se sticajem okolnosti u jednoj nezavidnoj situaciji - iskren je filmski Branislav Ivković.

foto: Firefly Production

Gordan Kičić već je pogledao svih pet epizoda, a ne smatra opravdanim kritike nekih političara iz SPS upućene Bojanu Vuletiću i "Fajerflaj produkciji" što su napravili ovu priču.

- Dosad se u kinematografiji nismo bavili tim periodom. Istorija nam je dala neko mišljenje o Miloševiću, kao i o tome šta se tamo desilo. Vremenska distanca je dovoljna i već mogu da se prave TV serije - ističe Kičić i dodaje: - Ceo projekat je spakovan izuzetno. Vrhunska je produkcija i glumci su sjajni.

Drago mi je što sam deo toga. Boris Isaković i Mirjana Karanović su napravili sjajne uloge. Na kraju razgovora on je s nama podelio i jednu anegdotu sa snimanja. - Bilo je čudno kad sam Borisa Isakovića video prvi put kao Slobu. Najzabavnije na setu je bilo kad se cela ta ekipa skupila ponovo u vili Mir - zaključuje Kičić.

foto: Promo

"Mama i tata se igraju rata" će dobiti nastavak Kičić je prošle nedelje završio snimanje igrano-dokumentarne serije "Jovanka Broz i tajne službe", gde tumači lik Aleksandra Rankovića. Za Kurir je vernoj publici serije "Mama i tata se igraju rata" poručio: "Snimaće se druga sezona".

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

