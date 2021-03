ANDREU SU SVI ZABORAVILI: Bila je glumica u filmovima za odrasle, slučajno postala pevačica, a nakon operacije sve krenulo NIZBRDO

Jedna od vlasnica najvećih i nezaboravnih hitova iz "Disko ere", pevačica Andrea Tru, započela je karijeru kao glumica u filmovima za odrasle.

Naime, ova umetnica je sedamdesetih već uveliko bila poznata po ovim filmovima, kada je karijera pevačice sasvim slučajno iskrsla. Andrea je boravila na Jamajci, gde je 1975. godine snimala reklamu. Nakon ovoga joj je zabranjeno da izađe iz države i odnese sa sobom zaradu koju je ovom prilikom ostvarila.

Andrea je tada sasvim slučajno napravila pesmu koja će kasnije postati jedan od najvećih hitova ove ere, a reč je o hitu "More, more, more". Nastao je tako što je pevačica uparila magloviti instrumental zasnovan na klaviru sa nekoliko devojačkih vokala. Nakon povratka u Njujork, odnela je snimak na remiks gde je nastao njen prvi hit, a zatim i drugi "What your name, whats your number", takođe veoma popularana u diskotekama u ovo vreme.

Njena prva pesma dostigla je na vrh svih top lista u Americi i od tada je jedan od nezaobilaznih hitova. Ipak, Andreu sreća nije poslužila sa narednim albumom, koji nije bio tako uspešan. U intervjuu 1976. godine je istakla da se neće vraćati snimanju filmova, a pre toga je snimla 40, među kojima je i "Duboko grlo".

Kasnije se preselila na Floridu gde je nastupala po klubovima, sve dok je glas poslužio, jer nakon operacije grla više nije mogla da peva. Nakon ovoga je radila kao savetnik ljudima koji imaju porblema sa narkoticima, agent za nekretnine, ali je najviše zarađivala od svog hita. Umrla je 7. novembra 2011. godine u Njujorku, nije imala porodicu.

