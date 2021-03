GLUMICA SE BORILA SA RAKOM DOJKE, A OD PORODICE JE KRILA BOLEST! Suzana Petričević otkrila kroz šta je prošla: Bol mi davao SNAGU

Glumica Suzana Petričević otkrila je kako je tekla njena borba sa karcinomom dojke od trenutka kad je napipala kvržicu i dobila dijagnozu do operacije i procesa izlečenja.

- Kada sam dobila dijagnozu karcinom dojke, bila sam neobično mirna, ni danas to sebi ne umem da objasnim. Kao da je bilo logično, tako sam to mirno primila, kao da sam upućena kod stomatologa, a ne na Institut za onkologiju sa naznakom “hitno” - priča Suzana.

Suzana je priznala je da je svoju dijagnozu dugo krila od porodice.

- Rekla sam im kad sam krenula na operaciju, bilo je neizbežno; nisam ga nazvala pravim imenom, ali moja kćerka je čula neizrečeno. Odmah sam joj tutnula u ruke infostan i ostale račune i objasnila da je to najveći problem koji trenutno imamo, dugovi se moraju izmiriti. Zetu sam dala ključeve od stana i kesu sa slatkišima za dečicu. Bila sam samoj sebi smešna kad sam shvatila koliko sam sve to loše odglumila, džaba zanat kad ideš pod nož. Ipak, patetika je izbegnuta. Samo ne tužni pogledi.

foto: Printsccreen/Prva TV

"Ne smeš sad da se zaplačeš, kravo jedna glupa!"

- Najteže je bilo tuđe stradanje, mlade žene sa dečicom oko postelje, to je bilo neizdrživo. Bol koji u isto vreme daje snagu, takva mi je priroda. Osetljivost me je štitila, upakovala sam za sebe ceo jedan folder uvreda kojim bih se častila kad naiđe knedla u grlu, kad osetim da mi je nekog žao i da suze same kreću. Onda bih odlazila u kupatilo, trkom, pa uza zid, sve po zidu, sve po spisku sebi, niko me nije tako izvređao u životu. “Zid plača” i psovki je najposećenije mesto na tom odeljenju. Onda se vratim u sobu: šest žena, šest sudbina, slučajne prijateljice, prolaznice koje možda nikad ne bih upoznala postadoše moja najbolja publika - priča Suzana i dodaje:

- Posle operacije i terapija, to je kao prvi rođendan. Statistike tako kažu - ko pregura petu godinu ide dalje. Statistika opet neumoljivo kaže da onda čekaš desetu. Obožavam tu nauku, lepo su sve izračunali, a ne da se ja zamaram i računam, mi na Fakultetu dramskih umetnosti nemamo matematiku, a pet po pet čak i glumica može da sabere. Hvala statistici. Želje valja rasporediti, to je jedino što sam promenila, možda. Želje su zapravo iste, samo su odluke da ih ostvarim jače - zaključila je glumica.

Kurir.rs/I.B/Gloria

BONUS VIDEO:

00:08 DARA PONOVO LUDUJE U SAOBRAĆAJU: Pevačica pustila muziku do daske i dala GAS! Gazi preko 200!

Kurir