ON NIJE ŽENOMRZAC, VEĆ U NJIMA NALAZI INSPIRACIJU Lečićeva bivša LJUBAVNICA nastavlja da ga brani, pa potkačila Danijelu Štajnfeld

Starleta Kristina Marković, poznatija kao Atina Ferari govorila je o glumcu Branislavu Lečiću sa kojim je bila pre šest godina u vezi, u trenutku kada je bio oženjen.

Lečića je koleginica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje, a Atina je istakla da ne može da poveruje da bi on tako nešto učinio.

“On je jedan čovek koji izuzetno voli žene i poštuje ih, nije neko ko može da vređa ili manipuliše sa ženama, on je jedan veliki zavodnik. Veliki je gospodin sa puno manira, izuzetno je nežan prema lepšem polu. Ova priča meni ne pije vodu, ne uklapa mi se u više segmenata. Poznajem Branislava Lečića jako dobro, ne mogu da kažem niti da povežem da bi on to mogao da uradi”, rekla je ona.

Starleta se dotakla i peticije kojom su 17 glumaca izbacili kolegu, koji je osuđen za silovanje, iz predstave “Kada su cvetale tikve”:

“Jeste on razočaran, baš taj koji obožava žene, koji nalazi inspiraciju u njima, on je sigurno razočaran trenutno u njih. On nije ženomrzac. Nalazi inspiraciju u ženama. Nikako ne pije vodu da je Branislav Lečić nekoga silovao, to je van svake pameti. Ja sam neko ko izuzetno prati domaću kinematografiju, ali ja za tu ženu nikada nisam čula dok ovo nije sve izbilo. Ovo nije dovoljno validan razlog da ga neko isključuje iz pozorišnih predstava, on je vrsan glumac”, govorila je Atina.

Na kraju samog razgovora, Atina je zaključila:

“Lečić je čovek koji leči, on nikako nije silovatelj. Ja sam prva neko ko nikako ne podržava silovanje, ali silovanje ne mora da se odnosi samo na s*ks”, ispričala je Ferari u "Dobro jutro Srbijo" na Hepiju.

Da podsetimo, iako je Lečić vezu sa Atinom u tom periodu na sve moguće načine pokušao da negira, sada joj se javno zahvaljuje što ga je podržala među retkima.

