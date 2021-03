PRIMIO SAM VAKCINU PROTIV KORONE U BEOGRADU! Rade Šerbedžija otkrio zbog čega je to uradio baš u Srbiji!

Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija otkrio je da se u Beogradu se vakcinisao protiv korona virusa.

- U Beogradu sam to učinio, jer nisu u Evropskoj zajednici pa mogu da nabave svojim kanalima vakcine i razne su nabavili. To su sve odlično obavili, tako da su mnogi ljudi otišli tamo da se vakcinišu. Ja sam odlično podneo. Mnogi moji prijatelji iz Sarajeva su otišli tamo da se vakcinišu. Treba to, ne može se čekati. Ko može da to učini, treba to učiniti. Nadam se da će te vakcine krenuti brže iz EU sada. Nadam se da ćemo ovo leto moći da dočekamo mirnije i da ćemo moći da se družimo. Imam takav osećaj - rekao je Šerbedžija.

On u poslednje vreme najčešće boravi u Istri.

- Ljudi se bore, razmišljaju šta i kako da svoje živote urede, i privatne, a i profesionalne. Teško je ovo, ako pitate o našoj profesiji, to je sada najteže doba. Jer mi smo, pozorište i film, takve umetnosti da zavise od druženja, mnogRade Šerbedžija je zatim podelio svoj savet kako da se ljudi dalje nose sa ovom situacijom.

- Treba biti na neki način pametan... Biti oprezan, naravno, ali treba na neki način biti pametan i pokušati dalje nastaviti u okvirima koliko se može i koliko situacija dozvoljava da se nastavi nešto s tim delovanjem umetničkim, inače ode sve k vragu. Ljudi će dobiti posledice na psihama svojim, rađaće se nove bolesti, nelagode - rekao je Šerbedžija u pomenutom intervjuu.o ljudi, skupova. To je kolektivna umetnost. Tako da je to zaista užasno i teško - iskren je glumac.

