MOŽE DA SE VOZI GOLA AKO HOĆE, ON NE SME DA JE PIPNE! Biljana Srbljanović šokirala načinom na koji brani Danijelu Štajnfeld!

Biljana Srbljanović je govorila iskreno o slučaju Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića.

Biljana je ponovo istakla da je na strani glumice i osudila sve koji misle da Danijela i ostale žrtve sek*ualnog nasilja izmišljaju sve te užase, jer je to sada u modi.

- Šta može da bude moderno u tome da žene prijavljuju da su zlostavljane? Kakva je to moda? To što su videle da to počinje da se prihvata u svetu, to je super. Ako im je to dalo neku snagu i to je superno - naglasila je ona.

- Ima onih koji kažu:’Zašto se vozila noću sa toliko starijim muškarcem? - rekla je Joksimovićeva, na šta je Biljana burno reagovala.

- Ona može da se vozi gola, ako hoće, on ne sme da je pipne. Ja ne znam kako da to objasnim ljudima. Znači ona je trebalo da trči po njivama Ritopeka i da viče: ‘Silovanje!’ da bi ljudi rekli:’Jeste silovanje’?. Sela je sa kolegom u kola. Mogla je taksisti da sedne u kola. Da li bi joj tada više verovali? Onda bi je pitali:’Gde si ti bila u 3 ujutru? Što si sela taksisti u kola?’. Kako ljudi ne razumeju? Ne postoji način da žena izazove silovanje. Ona čak i ne mora da kaže ‘ne’, ako nije rekla ‘da’, ne sme niko da je pipne - podvukla je Biljana u emisiji “Uranak”.

