MILAN MARIĆ IGRA U PORODICI ČEDU JOVANOVIĆA: Evo šta je glumac pitao lidera LDP kad je saznao da će igrati njegov lik

Glumac Milan Marić tumači političara Čedomira Čedu Jovanovića u mini TV seriji "Porodica", čija se prva epizoda emitovala sinoć na RTS 1. Zbog ove uloge, Milan je morao da izgubi određeni broj kilograma.

Milan je nedavno otkrio da se, kada je dobio ulogu, čuo sa Čedom Jovanovićem.

- Kada mi je potvrđeno da sam dobio ulogu, čuli smo se telefonom i mene nije zanimalo da mi prepričava šta se tamo događalo, jer smo mi već imali gotov scenario, zanimalo me je da mi kaže kako se osećao pre, tokom i posle tih sati provedenih tamo, da li ga je bilo strah i kakav se odnos stvorio među njima za to vreme. Zapravo, imao sam nekoliko konkretnih pitanja, iako je ta tema nešto o čemu bi moglo da se priča danima, pogotovo sa ovom vremenskom distancom i svim onim što se odigralo od tog dana pa sve do danas u ovoj zemlji - rekao je Marić.

Serija "Porodica" prikazuje se 20 godina nakon hapšenja bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, i prati poslednjih 48 sati zajedničkog života članova porodice Milošević.

