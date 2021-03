NISAM BIO SIGURAN NA POČETKU: Mima Karadžič glumi generala Pavkovića u Porodici i otkriva najdraži trenutak tokom SNIMANJA!

Mima Karadžić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji govorio je seriji "Porodica" gde ima ulogu generala Nebojše Pavkovića.

Prva epizoda izazvala je veliku pažnju gledalaca, a prema komentarima ekipa je odlično "oživela" dobro poznate scene. Mima priznaje da na početku nije bio siguran da li će prihvatiti ulogu.

"Bilo mi je čudno kad su me tek zvali, nisam bio siguran. Kada su počele čestitke, bilo je iznenađujuće i sjajno što je to dobro. Kako igrati likove koji su i dalje živi? Dobiješ scenario i to je lik, on živi kod publike i ti ga oživljavaš, tako da bilo koga od njih koji su živi i imaju svoje sudbine procenjuju gledaoci. Gde je bilo manje imitacija ispalo je i bolje", kaže Mima.

"Mnogo su mi kvalitetniji kao ličnosti glumci nego što su bili političari. Nisam bio siguran da će to publika baš tako da prihvati. Reakcije su čudne, ljudima se dopada, reaguju na različite načine, nekome je to vremeplov, nekome drugačija priča. Mlađi to i ne znaju", ističe Karadžić.

"Moram da priznam bitan detalj, mi smo tada sedeli u bifeu Ateljea 212 i to je bila dobra ekipa, glumaca i reditelj. Sedeli smo i koliko god je moguće trudio sam se da nas ne dotiče ništa što se dešava napolju. Onda su se pojavljivali i neki ljudi koji su bili ožalošćeni, pojavili su se novi narodni heroji. Kako koja revolucija nosi, tako i ta. Bilo mi je lepo u bifeu da se zavučemo i pijuckamo, da pričamo o bilo čemu samo ne o tome. Pokušavam da budem van tih događaja, kada kao glumac dobijem nešto to je lik koji igram", rekao je Mima.

"Glumačka podela je čudo, tako je i u "Kajkanskim krugovima". Mladi glumci su potpuno otkrovenje. Sada gledam sa zadovoljstvom tu seriju. Jako mi je drago, sada sam izbombardovao sa serijama, nikad ranije nisam radio ovoliko u isto vreme. Ako mene pitate, meni je odlično. Ako Bog da da uradim sve i u julu putujem. Verovatno to nije dobro ako ima neke serija pa se ne obraća suviše pažnje na nju kada je produkcija velika", kaže glumac.

