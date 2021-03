MIRA ISKRENO O PORODICI I ULOZI SLOBINE ŽENE: Tek sam posle videla koliko LIČIMO! Da kažem da nije bilo teško, ne bih rekla ISTINU

Mirjana Karanović briljirala je kao Mira Marković u seriji "Porodica", a posle prve epizode odmah su krenule pohvale na račun glumačke ekipe.

Glumica je otkrila da obično dobija negativne kritike u vidu poruka, ali da se ovaj put to nije desilo.

"Imala sam priliku da vidimo samo pozitivne reakcije. Obično dobijam razne poruke, ali nisam dobila nijednu negativnu poruku, dobila sam neke pozitivne od svojih kolega", rekla je Mira i dodala da joj nije bilo posebno teško da igra ulogu.

foto: Printscreen/RTS1

"Da nije bilo teško, ne bih rekla istinu. Da je bilo posebno teško, isto ne znam da li bih bila iskrena. To je bio za mene radostan trenutak kada me Bojan zvao i rekao da radimo i da igram Miru Marković. Imala sam drugačiju sliku o njoj, nisam znala da li mogu da je odigram. Videla sam da jako ličimo kada sam bolje pogledala fotografije. Što se tiče prerušavanja, nije bilo šminke, malo karmina, imala je nalakirane nokte i ja sam nosila periku", kaže Mirjana.

"Ovo je igrana serija, ukoliko očekujete od igrane serije da bude istorijski dokument, onda gledate na pogrešnom mestu. Bilo koji umetnik koji opisuje događaj iz istorije dužan je da se drži činjenica koje su bitne da bi se to stavilo u neki kontekst. Šekspir je pisao političke komade. Ja nisam tu bila dužna da napravim imitaciju Mire Marković, to je nemoguće. Možda će jednog dana biti moguće da se hologramima ožive neke ličnosti, ali ja sam ja. Igrala sam je kao ženu, manje time šta je ona predstavljala kao politička osoba. Cela serija posvećena je tom jednom događaju koji je za njih kao ljude i osobe koje su nekoliko meseci posle oktobarskih izbora izgubili pozicije, gde gube tlo pod nogama... Svi gledaju da li neko liči ili ne liči na nekog, to je jako nepotrebna rasprava. Mislim da su svi jako dobro svi izneli scenario", ističe glumica u emsiji "Oko" na RTS.

foto: Printscreen/RTS1

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir