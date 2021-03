U SERIJI PORODICA IGRA NOVINARKU, A PROSLAVIO JU JE FILM KOJI JE PODIGAO VELIKU BURU Evo ko je devojka koja prati Slobino hapšenje

Isidora Simijonović već posle prve epizode na društvenim mrežama dobila je brojne pohvale za ulogu Nataše, novinarke koja prati hapšenje Slobodana Miloševića, a čijeg urednika Kostu glumi Ljubomir Bandović.

Večeras je na programu druga epizoda serije "Porodica", a novinarku Natašu, lik koji je privukao mnogo pažnje, tumači glumica Isidora Simijonović.

Isidora Simijonović proslavila se ulogom Jasne u filmu "Klip", 2012. godine, koji je podigao veliku prašinu zbog provokativnih i intimnih scena.

Na pitanje da li je pažljivo birala uloge, Isidora Simijonović je nedavno rekla:

- Ja sam birala njih i one su birale mene. Takva je situacija i čini mi se da sve više postaje tako. Kako odrastam, tako sve bolje poznajem sebe i svoj senzibilitet i kada nešto pročitam jasnije mogu da znam da li to mene inspiriše, gde bih mogla da se pronađem i da u tome uživam. Dešavale su se situacije da u startu nisam mogla to jasno da procenim, ali sam imala sreće na kraju da je to bilo to. Imala sam dobar osećaj. Sada sve jasnije osećam svoju intuiciju i njome se upravljavam. Sada brže znam da li je to nešto što treba da radim.

Ono što je zanimljivo jeste da je Isidori profesorka na fakultetu bila Mirjana Karanović, koja u seriji "Porodica" igra Miru Marković, suprugu Slobodana Miloševića.

- Mira Karanović je simbol toga biti svoj. Toliko koliko je uticala na sve nas bilo je u smislu da ostanemo svoji. Ali da budemo vredni i požrtvovani. To su tri ključne stvari koje mi se čine da i kod nje kao glumice i osobe postoje. To je prenela kod nas - rekla je nedavno mlada glumica.

